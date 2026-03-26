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觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

聯合新聞網／ 綜合報導
吳淡如也直言，觀光人潮再多，恐怕仍難挽救日本整體經濟結構問題。(路透)
吳淡如也直言，觀光人潮再多，恐怕仍難挽救日本整體經濟結構問題。(路透)

知名作家兼主持人吳淡如近日赴日旅遊觀察指出日本觀光熱潮持續升溫，即使中國客源減少，來自台灣、歐洲與東南亞的旅客仍讓熱門景點人潮擁擠。她以大阪心齋橋為例，平日仍呈現人山人海景象，顯示日本仍是當前熱門旅遊目的地。不過吳淡如也直言，觀光人潮再多，恐怕仍難挽救日本整體經濟結構問題。

吳淡如分析，日本旅遊業近年表現確實亮眼，不論入境人數或消費金額都屢創新高，但旅遊業本質屬於服務業，生產力提升速度有限，難以成為帶動國家經濟成長的核心動力。尤其飯店、餐飲與交通等產業多屬勞力密集，業者為控制成本，常仰賴兼職或低薪人力，導致整體薪資難以提升，也不易帶動內需成長。

她進一步指出，日本長期存在「二元經濟」結構問題，即外銷導向的製造業與內需服務業之間落差明顯。其中，製造業競爭力下滑才是關鍵隱憂，過去支撐經濟的兩大支柱，汽車產業與電子產業，如今都面臨轉型壓力，甚至可說是岌岌可危，這樣的缺口並非觀光產業可以補足。

此外，觀光發展也加劇區域失衡。旅遊收益多集中於東京、大阪、京都等大城市，偏鄉地區即便擁有觀光資源，仍面臨基礎建設老化與人口流失問題，觀光帶來的效益多為零星分布，難以支撐整體地方經濟復甦。

在人力面向上，觀光業的蓬勃發展反而放大日本長期缺工的問題。隨著旅客增加，服務業人力需求暴增，但在勞動人口不足情況下，業者只能透過調漲價格或縮減服務應對，甚至出現「有客卻無力接待」的狀況。而觀光帶來的稅收，對於龐大的醫療與高齡照護支出而言，仍顯得有限。

最後，吳淡如指出，日本觀光熱潮與日圓貶值密切相關。匯率走弱讓日本成為「相對便宜」的旅遊地，吸引大量國際旅客，但同時也推升能源與食品進口成本，削弱民眾實質購買力。她認為，觀光或許讓城市表面看似繁榮，但無法取代技術創新與產業升級，對整體經濟而言，終究難以成為關鍵解方。

日本 旅遊 吳淡如

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