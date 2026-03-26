觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

知名作家兼主持人吳淡如近日赴日旅遊時觀察指出，日本觀光熱潮持續升溫，即使中國客源減少，來自台灣、歐洲與東南亞的旅客仍讓熱門景點人潮擁擠。她以大阪心齋橋為例，平日仍呈現人山人海景象，顯示日本仍是當前熱門旅遊目的地。不過吳淡如也直言，觀光人潮再多，恐怕仍難挽救日本整體經濟結構問題。

吳淡如分析，日本旅遊業近年表現確實亮眼，不論入境人數或消費金額都屢創新高，但旅遊業本質屬於服務業，生產力提升速度有限，難以成為帶動國家經濟成長的核心動力。尤其飯店、餐飲與交通等產業多屬勞力密集，業者為控制成本，常仰賴兼職或低薪人力，導致整體薪資難以提升，也不易帶動內需成長。

她進一步指出，日本長期存在「二元經濟」結構問題，即外銷導向的製造業與內需服務業之間落差明顯。其中，製造業競爭力下滑才是關鍵隱憂，過去支撐經濟的兩大支柱，汽車產業與電子產業，如今都面臨轉型壓力，甚至可說是岌岌可危，這樣的缺口並非觀光產業可以補足。

此外，觀光發展也加劇區域失衡。旅遊收益多集中於東京、大阪、京都等大城市，偏鄉地區即便擁有觀光資源，仍面臨基礎建設老化與人口流失問題，觀光帶來的效益多為零星分布，難以支撐整體地方經濟復甦。

在人力面向上，觀光業的蓬勃發展反而放大日本長期缺工的問題。隨著旅客增加，服務業人力需求暴增，但在勞動人口不足情況下，業者只能透過調漲價格或縮減服務應對，甚至出現「有客卻無力接待」的狀況。而觀光帶來的稅收，對於龐大的醫療與高齡照護支出而言，仍顯得有限。

最後，吳淡如指出，日本觀光熱潮與日圓貶值密切相關。匯率走弱讓日本成為「相對便宜」的旅遊地，吸引大量國際旅客，但同時也推升能源與食品進口成本，削弱民眾實質購買力。她認為，觀光或許讓城市表面看似繁榮，但無法取代技術創新與產業升級，對整體經濟而言，終究難以成為關鍵解方。