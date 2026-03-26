未來1周鋒面一波波 明天雷雨開轟 清明連假恐溼答答

天氣即將轉變，中央氣象署表示，各地大致上多雲到晴，花東地區有局部短暫陣雨，恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，今晚起鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨。

溫度方面，氣象署說，白天北部、東半部高溫23至26度，中南部高溫27至31度，南部近山區的平地或河谷甚至會更高一些，中午前後紫外線可達過量級；澎湖晴時多雲，20至25度；金門晴時多雲，16至22度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，14至16度。

今晚至明天清晨馬祖及台中以北地區有局部霧或低雲影響能見度，注意行車安全及航班資訊。東北風影響，桃園至雲林、台東、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，濱海活動多加留意。

明天鋒面通過及東北季風增強並影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周六東北季風減弱，氣溫稍回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

周日、下周一各地早晚稍涼，日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下周一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三另一鋒面影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；北部及東北部天氣稍轉涼。

下周四至下周六台灣附近至華南地區仍有鋒面或雲雨區發展，天氣較不穩定，天氣系統位置、水氣多寡及影響時程不確定性較高，天氣變化亦可能較為快速，留意氣象署最新天氣資訊。

明天鋒面通過及東北季風增強並影響，北部及東北部天氣稍轉涼；基隆北海岸及北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部地區及恆春半島局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。本報資料照片