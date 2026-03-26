太早睡反而有風險？研究揭「黃金入睡時間」死亡率最低

不少人認為早睡早起身體好。不過，營養師老辜表示，一項長期追蹤研究發現，睡眠時間與死亡風險呈現U型關係，太早或太晚睡都不好，晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時者，與最低死亡風險相關；而晚上9點前就寢或睡超過8小時，都與全因死亡與心血管疾病風險上升有關。

老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，2025年刊登在《臨床睡眠醫學期刊》的一篇研究，追蹤超過18000名成年人，時間長達12.4年，結果顯示，睡眠健康除了取決於睡了幾小時，還有幾點去睡覺，早睡或晚睡都不行。 老辜指出，研究發現，最佳睡眠區間是晚上11點入睡、清晨6點起床，睡足7小時。這樣的特定睡眠時間安排，與最低死亡風險相關。

相反地，晚上9點前就寢或睡超過8小時，甚至長時間躺在床上，都與全因死亡與心血管疾病風險上升有關。 老辜指出，研究人員認為背後關鍵，在於生理時鐘。過早入睡，往往不是自律，可能是身體提早疲勞的訊號，例如處於慢性發炎、代謝異常或情緒問題。

此外，長時間躺在床上，也可能使睡眠品質下降與白天活動量不足，形成惡性循環。 老辜認為，現代人工作或生活作息不一樣，如果能在穩定的時間入睡，並維持適當長度，就可視為理想的睡眠狀態，與其追求早睡，不如建立規律的作息節律，讓身體在固定時間自然進入修復狀態，並確保睡眠時間充足。