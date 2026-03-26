出院返家去年花4天接上長照 石崇良曝今年目標

為協助民眾出院後照顧不中斷，衛福部長石崇良表示，今年力拚平均2天內完成銜接的目標，逐步朝「出院當天即能接上長照服務」的目標邁進，避免出院照顧空窗。

石崇良指出，衛福部自106年起，推動「出院準備銜接長照服務計畫」，透過醫院與長照體系合作，提前在住院期間完成長照需求評估與服務媒合。在長照2.0開始的時候，出院到得到長照服務平均大約51天左右，去年已經縮短到平均約4天，今年的目標是希望再縮短到2天。

配合115年推動長照3.0目標之一的「積極長照復能、完善出院準備」，石崇良說，衛福部持續精進出院銜接機制，各醫院也都積極努力中，全國已有242家醫院參與該計畫，在出院前完成需求評估與服務媒合，讓民眾返家後即可無縫銜接長照服務。

除了因應超高齡社會的長照服務，針對中東戰事影響，石崇良強調，已經盤點可能受到衝擊的藥品包材、醫材，目前都有庫存。盤點項目也都有國內的製造業者，重點在於原料，如果能夠充分供應，生產就沒有問題，這部分也已經協調相關的業者優先供應給醫材製造商。

另外，如果戰事延長，油電如果漲價，製造成本也有可能會受影響，不過目前還算穩定。石崇良表示，在價格方面，健保已經啟動調價的機制，也接受一些業者所提送的成本分析，評估必要的話，就給予調升。