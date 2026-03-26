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國道追撞車禍「小兒科名醫」不治！家長哀悼曝私下暖舉：唯一會做的醫師

聯合新聞網／ 綜合報導
大貨車後方的凌志轎車未注意車前狀況減速，當場撞上大貨車尾部。圖／國道公路警察局提供
大貨車後方的凌志轎車未注意車前狀況減速，當場撞上大貨車尾部。圖／國道公路警察局提供

日前深夜國道1號傳出死亡車禍，一台轎車因未注意路況，撞上前方臨停的大貨車，導致車上3人1死2傷。據悉，死者為北部一名小兒科醫生，消息傳出後大批在地人不捨淚別，稱讚他是溫暖守護孩子健康的好醫生，不只耐心又細心，還會認真追蹤孩子病況。

事件發生於23日深夜，當時國道1號北向45公里桃園路段，一輛車在中線車道突然熄火，跟在後方的大貨車駕駛見狀減速停車，然後大貨車後的轎車駕駛卻未注意到前方狀況，直接撞上大貨車尾部，造成車頭全毀，駕駛受困駕駛座上，後方2名乘客也受傷送醫，其中1名乘客傷重不治。

死者身分經查發現，為愛林診所蘆洲分院長王國淵，曾任台北醫學大學附設醫院小兒科主治醫師，當地不少小孩都是由他從小看到大，專業又親切，能讓害怕就醫的幼童都不排斥看醫生，風評極佳。

消息在臉書粉專「我是蘆洲人」傳開後，許多當地民眾留言悼念，「不可能吧？我要哭出來了」、「王醫師，一路好走，感謝您的奉獻」、「王醫師真的很親切很細心」、「院長一路好走，謝謝您這麼照顧每一位蘆洲的小朋友」、「謝謝您曾溫柔守護孩子的健康，真的很不捨，願您安息」、「痛失一位仁心良術的好醫師，祈願王醫師安息，家屬節哀」，連該診所Google評論也湧入多則5星評論，感謝王醫生多年照顧。

當地人也曝光王醫生私下暖舉，「兩個小孩從嬰兒就開始給王院長看的，第一次接到關心追蹤電話居然是院長親自打的，很溫暖很專業，是新手媽媽強大的依靠」、「院長人很好，是唯一會主動打來問孩子的狀況的醫生」、「好難過，王院長很細心，還會特地打電話來關心小孩狀況有沒有改善」、「是小孩第一個講的出名字的醫生，也是第一個讓孩子不再害怕看醫生的好醫生」、「昨天知道時不敢相信是真的，超親切又有耐心的王院長，孩子發燒嚴重時隔天還會親自追蹤」、「院長人超好的，每次我們家的孫子去都喜歡吵吵鬧鬧搗蛋，院長都非常有耐心不厭其煩的跟他講話」。

愛林診所蘆州分院Google地圖湧入5星評論，對王醫師逝世表達不捨。圖／翻擇自GoogleMap
愛林診所蘆州分院Google地圖湧入5星評論，對王醫師逝世表達不捨。圖／翻擇自GoogleMap

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