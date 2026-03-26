要變天了…未來1周2波鋒面接力 中部以北有較大雨勢

今天清晨上午各地仍偏涼，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，白天起東北季風減弱，北部地區氣溫稍回升，除北海岸、東部地區及恆春半島雲多仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴天氣，午後中南部山區局部有零星短暫陣雨；夜晚鋒面接近，苗栗以北地區、北海岸及東部地區雲量增多降雨機率提高，北部地區局部有短暫陣雨或雷雨，中部及東部地區有局部短暫雨。

氣溫方面，黃國致表示，北部及東北部地區約18至26度，中部地區約19至30度，南部地區約21至31度，東南部地區約20至26度，西部地區日夜溫差大，早出晚歸留意保暖。

明天鋒面系統通過後東北季風增強南下，他說，日間苗栗以北地區及北海岸陰天局部有短暫陣雨或雷雨，中部、東部地區及恆春半島局部有短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區仍容易有局部短暫陣雨發生，入夜降雨情形漸趨緩。北部及東北部稍轉涼，高溫約降3至4度，中南部及東南部地區日間溫暖偏熱，夜晚清晨感受較涼。

周六至下周一東北季風逐漸減弱轉東南到偏南風環境，天氣逐漸穩定。黃國致說，周六新竹以北、北海岸、東部地區及大台北山區多雲時陰局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，周日至下周一則剩東部、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。

氣溫也逐步回升，黃國致表示，北部地區高溫可達28、29度，中部高溫可達30至32度，南部地區高溫可達32度，白天溫暖偏熱，夜晚清晨仍偏涼。

黃國致表示，下周一夜晚新一波鋒面前緣水氣接近影響，北部地區轉多雲局部短暫陣雨。下周二至下周三受鋒面系統再度影響，天氣轉不穩定，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，東部地區、恆春半島及午後中南部山區也有局部短暫陣雨。北部及東北部再轉濕涼，高溫約降3至5度，中部地區高溫約降3至4度，南部地區高溫仍可達30度以上，南北天氣差異明顯。

春季天氣變化快速，他說，預報上仍有調整空間，關注最新天氣預報資訊。另今晚至周五清晨外島及中北部局部地區容易有低雲或輕霧發生影響能見度及空氣品質，外出活動多加留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。