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適合P人！日本賞櫻給新手的4個忠告 行程安排1原則很重要

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本櫻花季吸引各國遊客造訪，林氏璧建議安排行程時選出想看的賞櫻點即可，不用排太完整的行程，保持交通和行程的彈性很重要。本報資料照片
日本櫻花季吸引各國遊客造訪，林氏璧建議安排行程時選出想看的賞櫻點即可，不用排太完整的行程，保持交通和行程的彈性很重要。本報資料照片

日本櫻花季吸引各國遊客造訪，日旅達人林氏璧今天給到日本賞櫻新手的4個忠告，他在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，排出想看的賞櫻點即可，不用排太完整的行程。 賞櫻自有櫻緣，「真的一切都是命啊，不要太執著了。這次沒看到，下次再來」。

林氏璧說，要一個賞櫻的新手在第一次去前不患得患失、深怕看不到櫻花，是不可能的。他2008年籌備第一次賞櫻也是這樣，壓力非常大，大到後來回來之後，好久都不想看任何賞櫻的資訊。他分享日本賞櫻心得，有4個忠告；第一，「櫻花沒有這麼強，說好了大家都一起開」，不是真的只有那5至7天花期可以看。同一個地點，花況也會有所不同。就算還沒有開或是已經落下一些，還是可以看到某些角度或是某幾株開的很好的。所以放寬心，總是可以找到早開或晚開的幾株。

第二，與其在乎櫻花前線，不如認識櫻花圖鑑和旅居日本的台灣網紅「瓶顆」在社群平台的分享資訊。林氏璧表示，櫻花前線預測僅是在預測染井吉野櫻，可是櫻花不是只有一種品種。如果一定要看到染井吉野櫻覺得才看到了櫻花，可能會大失所望。多了解一下染井吉野櫻以外的花種，大概知道一下每個景點開花的先後順序，會讓賞櫻遊更有收穫。他以前只知道關西花種豐富，但這幾年透過瓶顆的分享，其實東京也是從早櫻到晚開櫻種很多都有得看。

林氏璧表示，第三，排出想看的賞櫻點即可，不用排太完整的行程。保持交通和行程的彈性，是很重要的。在東京也許就是用地鐵72小時券，在關西也許就是關西鐵路卡（KANSAI RAILWAY PASS）。「更狠的，就是買張JR pass，住在離新幹線車站近的旅館，哪裡有花就往哪裡衝啦」。到日本後，完全看當時花況決定行程。

「天氣也很重要」，林氏璧說，他個人認為，只有在晴天有陽光之下，賞櫻才最漂亮。照相的話最好是有藍天，陰陰的天配染井吉野小白花，照出來真的不好看。因為要遇到天氣好又滿開，真的是很困難，所以就是那句老話：賞櫻自有櫻緣。「真的一切都是命啊，不要太執著了。這次沒看到，下次再來！ 年復一年，櫻花都會在那裡等你的」。

東京 行程 櫻花

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