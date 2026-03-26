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跟皮卡丘野餐 大安森林公園春遊三大主題野餐區周末登場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年「2026台北花伴野餐」擴大連續2天舉辦，不僅有三大主題野餐區及異國美食市集，更首度與全球人氣手遊「Pokémon GO」攜手合作，參與活動有機會獲得限量紀念好禮，體驗新遊戲。圖／北市觀傳局提供
今年「2026台北花伴野餐」擴大連續2天舉辦，不僅有三大主題野餐區及異國美食市集，更首度與全球人氣手遊「Pokémon GO」攜手合作，參與活動有機會獲得限量紀念好禮，體驗新遊戲。圖／北市觀傳局提供

城市野餐3月28日、29日將在大安森林公園登場，北市觀傳局表示，今年「2026台北花伴野餐」擴大連續2天舉辦，不僅有三大主題野餐區及異國美食市集，更首度與全球人氣手遊「Pokémon GO」攜手合作，參與活動有機會獲得限量紀念好禮，體驗新遊戲。

觀傳局表示，今年活動最大亮點之一，是與全球超人氣手遊「Pokémon GO」攜手合作，活動期間除在園區設置2座大型寶可夢氣球為拍照亮點，並於3月28日及29日10時至18時設置Pokémon GO專屬活動區，民眾只要於現場完成指定任務即可有機會獲得限量紀念好禮，還可體驗新推出的Pokémon Pokopia遊戲，兩天的下午也將有「皮卡丘」與「伊布」見面會，邀請大小朋友一起同樂。

除了有皮卡丘氣球展出，園內也設置三隊長與寶可補給站等主題打卡裝飾，另推出Pokémon GO花季主題遊戲，邀請玩家3月28日至4月6日期間與「戴著花帽的皮卡丘」一起到大安森林公園春遊。

活動現場打造三大主題野餐區，還推出多項活動供民眾免費參加。包含「咖啡派對區」邀請咖啡職人進行手沖表演，不但有機會品嚐手沖咖啡的香濃，還有限量花朵造型的杜鵑花蛋白餅；「美力運動區」設置適合全齡的「台北地標充電站」及「花伴野餐咖啡屋」等互動設施，完成活動指定任務就可以獲得活動限量貼紙，並從遊戲中輕鬆認識春天花卉；「親子毛孩野餐區」則安排深受小朋友喜愛的「魔術泡泡秀」和「氣球互動秀」，營造全家大小與毛孩都能共享的歡樂場域。

本次活動與多家業者合作，現場規畫多個免費互動體驗，民眾只要完成指定任務，即可將豐富限量好禮帶回家，數量有限、送完為止，歡迎民眾踴躍參加。

觀傳局說，「2026台北花伴野餐」3月28日及29日下午1時至6時將於大安森林公園舉辦，建議民眾多利用大眾運輸工具，搭乘捷運淡水信義線至大安森林公園站由3至5號出口步行約5分鐘即可抵達會場，更多活動資訊可至活動網站查詢。

大眾運輸工具 活動 大安森林公園

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