清明連假最新天氣曝光 賈新興：開工日水氣仍多

明天又有鋒面影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天台中以北及宜蘭有局部短暫雨，彰化以南及花東亦有零星短暫雨，傍晚受東北季風影響。周六，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。

他說，周日至下周一，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周二至下周三中午前受鋒面影響，台中以北有局部短暫陣雨或雷雨、南投以南山區及宜花亦有局部短暫雨，雲嘉及台東亦有零星短暫雨。下周四，午後山區有零星短暫雨。

至於清明連假天氣，賈新興表示，下周五至4月6日中午前，受鋒面影響。其中，下周五，新竹以北有局部短暫陣雨或雷雨，苗栗至台中、宜花及南投以南山區亦有零星短暫雨。下周六，彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨，午後彰化以南亦有零星短暫雨，下周六晚上至4月5日中午前，高雄以北有局部短暫雨，其中台中至高雄有局部短暫雷雨，午後各地山區及宜花東有局部短暫陣雨。

他說，4月6日中午前，台中以北及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。4月7日水氣仍多，台中以北及宜花仍有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

賈新興並PO出850-hPa的平均氣流圖，他說，用圖看未來2周東亞低空平均氣流和累積雨量，14天的平均主要是看整體趨勢，趨勢看起來，南風的勢力比北風強，中國南方的降雨是更明顯的地區，特別是福建南部、廣東、廣西、四川和雲南。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。