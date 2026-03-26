民權西路站擠爆！他下班苦等4班車擠不上 網教北捷轉乘技巧：遠一點更快

台北捷運「橘線」中和新蘆線，從南勢角繞進台北市中心，再往西行駛抵達新莊或蘆洲。一名居住在蘆洲的網友發文，晚上6點下班時，橘線與紅線交會的民權西路站人潮滿滿，「等4班車都上不去」，呼籲北捷加開橘線的班次。對此，網友紛紛提供避開擁擠人潮的轉乘建議。

一名網友在Threads發文，表示他居住在新北蘆洲，到了晚上6點的下班時間，位於北捷紅線與橘線交會處的民權西路站人潮眾多，他已經等了4班車都擠不進車廂內，還有某些人會插隊，感嘆「我只想回蘆洲而已」，並希望北捷能在晚上下班時間加開橘線的班次。

此文一出，不少網友指出橘線上下班時間的確非常擁擠，「每天上下班幾乎如此」、「早上上班上學時間的三重國小也是超炸裂」、「三和站勉強還行，三重國小那是天天炸」、「下班時段真的很恐怖，根本人貼人」、「民權西真的上不去，跪求加班次」。

也有網友建議，假如要從台北車站附近上車，搭橘線往蘆洲方向的話，可以從忠孝新生站或松江南京站上車，相對民權西路站沒那麼擁擠；另有網友提議從台大醫院站坐到東門站再搭乘橘線，雖然花費較多時間，但比較好上車；如果要改搭公車建議搭225，班次密集而且不容易塞車。

根據北捷公布的平均日運量，2025年1到5月最高運量的線路為板南線，每日61.4萬人次；其次為淡水信義線，每日54.3萬人次；第三名才是中和新蘆線，每日35.9萬人次。雖然運量沒有紅藍兩線多，但上下班時間的擁擠程度還是造成民眾的困擾。