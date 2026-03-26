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吳鳳遭酸「土耳其人憑什麼教英文」 他自曝精通4國語言：別歧視我的努力

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吳鳳遭酸土耳其人憑什麼教英文 他曝精通4國語言：請別歧視我的努力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
藝人吳鳳開設實用英文線上課程，有網友留言「土耳其人教英文」，他看了感到難過，「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力」。圖／取自「吳鳳 Rifat﻿」臉書
藝人吳鳳開設實用英文線上課程，有網友留言「土耳其人教英文」，他看了感到難過，「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力」。圖／取自「吳鳳 Rifat﻿」臉書

藝人吳鳳開設實用英文線上課程，有網友留言「土耳其人教英文」，讓他直呼難過，他表示，正因為他不是天生就會說英文，才深刻體會過學習的痛苦。「我精通4國語言、曾擔任英文導遊、主持過英文節目、甚至採訪過好萊塢大明星」。

吳鳳表示，他最近剛開始宣傳英文線上課，卻有酸民問「你憑什麼教英文？」這樣被罵太不公平了。他12歲時父親為了讓他受到很好的英文教育，砸錢送他去讀國際學校。他後來發現自己對於語言的興趣和優點，就一直認真投資自己學不同的語言，包含後來的德文和中文。「這些語言不僅幫我打開人生的路，也讓我獲得更好的工作機會」。

「全世界講英文的人有80%都不是母語人士」，吳鳳表示，大多人跟他一樣，是靠後天努力學會英文的。他看過太多台灣人跟著母語人士學了多年，卻依然不敢開口。「為什麼很多歐洲人敢講英文？因為他們把英文當工具，而台灣人把英文當恐懼」。他已經克服了這個問題，現在，我想把這套實戰經驗毫無保留地教給學生，「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力」。

其他網友表示，「國語是母語的人，中文很爛的很多呢！語言就是學習才會精進，我想你是最佳示範」、「我怎麼覺得都能努力學會其他民族的語言，還可以教別人很厲害，因為他們一定更明白學習上會遇到的難處」、「超多英語補習班的外師都不是母語者，酸民真是井底之蛙」、「能用中文寫出這麼多流暢的文字，足見語言能力真的超強啊」、「我大學遇到這輩子最好的英文老師，她是伊朗籍的，所以我相信語文程度與國籍未必正相關」、「其實反而是非英語母語的人教英文，更能理解在學習上會面臨什麼問題」。

藝人吳鳳開設實用英文線上課程，有網友留言「土耳其人教英文」，他看了感到難過，「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力」。圖／取自「吳鳳 Rifat﻿」臉書
藝人吳鳳開設實用英文線上課程，有網友留言「土耳其人教英文」，他看了感到難過，「你可以不認同我的教學，但請不要歧視我的努力」。圖／取自「吳鳳 Rifat﻿」臉書

好萊塢 台灣人 語言

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