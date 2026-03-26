蹲馬桶很用力恐猝死 醫指危險的關鍵來自2個動作：真的很常見

近日傳出有名人在家中廁所猝死，疑似排便太用力而發生憾事，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，大家可能不知道，蹲馬桶很用力，可能真的會猝死，「危險的關鍵來自於兩個動作」，所以真的很常見馬桶上突然昏倒猝死。

危險的兩個動作指的是「憋氣和用力」，蘇一峰說，憋氣的這個動作（Valsalva），用力憋氣的時候，會讓胸腔內的壓力上升、心臟來自靜脈血液回流變差，接著心臟的血液變少。用力憋氣也會讓身體的迷走神經活化，心跳漸漸變慢，可能更惡化血液量的輸出。憋氣太久也可能讓血氧下降，增加心肺負擔。

「大家有沒有一個經驗，是用力大便後，開始覺得眼前一黑」，他說，此時眼前一黑，就是因為血壓可能降得太低。「用盡全身的力氣去大便，這個動作也很危險」。用力去大便也可能造成血壓上升，有些人排便時臉紅脖子粗，血壓快速上升到200。有時候血壓太高誘發腦出血，或者心臟病等。