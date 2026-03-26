快訊

柯文哲涉京華城案今宣判 衝擊台灣未來政治版圖

白宮堅持軍事行動時間表不變 美伊戰事可望4月落幕

蹲馬桶很用力恐猝死 醫指危險的關鍵來自2個動作：真的很常見

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
蹲馬桶很用力，可能真的會猝死，危險的關鍵來自於兩個動作。本報資料照片
蹲馬桶很用力，可能真的會猝死，危險的關鍵來自於兩個動作。本報資料照片

近日傳出有名人在家中廁所猝死，疑似排便太用力而發生憾事，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書表示，大家可能不知道，蹲馬桶很用力，可能真的會猝死，「危險的關鍵來自於兩個動作」，所以真的很常見馬桶上突然昏倒猝死。

危險的兩個動作指的是「憋氣和用力」，蘇一峰說，憋氣的這個動作（Valsalva），用力憋氣的時候，會讓胸腔內的壓力上升、心臟來自靜脈血液回流變差，接著心臟的血液變少。用力憋氣也會讓身體的迷走神經活化，心跳漸漸變慢，可能更惡化血液量的輸出。憋氣太久也可能讓血氧下降，增加心肺負擔。

「大家有沒有一個經驗，是用力大便後，開始覺得眼前一黑」，他說，此時眼前一黑，就是因為血壓可能降得太低。「用盡全身的力氣去大便，這個動作也很危險」。用力去大便也可能造成血壓上升，有些人排便時臉紅脖子粗，血壓快速上升到200。有時候血壓太高誘發腦出血，或者心臟病等。

蘇一峰 心臟 馬桶

延伸閱讀

張雪峰心源性猝死是什麼？跑步會致死？ 醫揭「看似健康」3大誤解

獨／褲子套一半、馬桶留排泄物…前美食節目主持人上廁所 疑用力過猛猝逝

便秘用力上廁所竟猝逝 營養師：現代人「三大不良習慣」致排便不順

便秘用力上廁所竟猝逝 醫：用力憋氣血壓飆「三大重症」誘發風險大增

相關新聞

春雨鋒面今晚起再度接近 他曝春雨4大特徵：對中南部水庫補水至關重要

今年截至目前為止，水庫水情不理想，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今晚起春雨鋒面再度接近，基隆北海岸及北部地區也將轉為有短暫陣雨或局部雷雨的天氣；南部的降雨，仍是以午後的山區較為顯著。

高鐵砸20億提升通訊 拚明年全線不斷網

民眾搭乘高鐵時，常會看影片、滑手機度過通勤時間，但每經過地下段或隧道時，網路往往都會「卡卡的」，傳訊息時也得等上幾分鐘才能收到回應。高鐵與三大電信業者合作，斥資廿億改善網路通訊品質，預計今年底率先改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

疏解壅塞 電腦斷層公費篩檢 地區醫院為主

本報獨家報導，北部醫學中心急診壅塞，連電腦斷層（ＣＴ）檢查也大塞車，部分病人等上數月。衛福部長石崇良昨正式回應，ＣＴ壅塞主因為衛福部國健署推動「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）篩檢，未來公費篩檢將以地區醫院為主，如結果異常，再轉至醫學中心、區域醫院檢查追蹤。

今晴朗飆33度高溫明變天 吳德榮：關注下周兩波鋒面雷雨降溫

今晨花東有局部雨。受鋒後冷空氣影響，今晨低溫比昨晨下降，平地最低氣溫約在14至19度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定，台灣東南方有殘餘雲系，花東有局部短暫雨的機率。

是你嗎？統一發票開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

統一發票開獎，統一超商7-ELEVEN本期共有3位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎100萬。

旱象有解？ 春雨鋒面下周二雷雨轟炸 清明連假先雨後晴溫度漸升

水情吃緊，春雨何時到？清明節連假天氣情況？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來天氣變化「將會是很春天的天氣型態」，東北季風雖然變化頻繁但是強度都不強，北台灣溫度起伏變化較大，其他地方留意日夜溫差變動。鋒面在台灣附近到北方區域南北擺動，過程中有機會帶來降雨，並有某幾天降雨比較明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。