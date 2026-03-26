春雨鋒面今晚起再度接近 他曝春雨4大特徵：對中南部水庫補水至關重要

今年截至目前為止，水庫水情不理想，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今晚起春雨鋒面再度接近，基隆北海岸及北部地區也將轉為有短暫陣雨或局部雷雨的天氣；南部的降雨，仍是以午後的山區較為顯著。

春雨的特徵，他說，春雨通常指台灣每年2月至4月的降雨，為冬季東北季風轉為夏季梅雨的過渡期。其主要特徵為溫和、細密、間歇性的非連續降雨，雨勢不如梅雨來的集中與劇烈，通常會以小雨至中雨為主。

春雨的水氣來源，林得恩表示，多由鋒面本身或華南雲雨帶所帶來，對中南部水庫補水及春耕施種，至關重要，且變化快速，常見「春天後母面」忽冷忽熱的天氣特徵。

林得恩說，降雨型態為細雨綿綿、不連續，春雨多數為層狀雲的降水特性，常伴隨「柔和又細密」的細雨，雨勢較為溫和且時斷時續，較不易出現長期豪雨。且是季節性與短暫陣雨，常在冷暖空氣交會時、即鋒面影響出現，多為短暫、零星的陣雨，鋒面通過後雨勢轉緩，天氣型態變化非常快速。

「頻繁但不劇烈的春雷」，他說，春季氣溫開始回升，北方冷空氣與南方暖氣團交會，不穩定環境也會導致春雷及強勁陣風出現，象徵降雨型態從冬半年的層狀性降雨進入到對流性降雨，但強度不如夏季強烈。

至於水資源與農業重要性，林得恩表示，春雨是自上一年颱風季後、梅雨季前的主要補水來源，對農業灌溉（如：插秧播種）具有重要調度作用。

他表示，總結來說，春雨是細密、間歇且伴隨天氣不穩定性的季節性降雨，冷暖交替、春雷、強勁陣風。它在地區性差異相當大，根據氣候統計，台灣北部春雨雨量約占全年總雨量的22%，較為頻繁；而南部地區則延續冬天的乾旱，春雨雨量通常較為偏少，多在3月中、下旬之後，才有較明顯的零星降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。