今晴朗飆33度高溫明變天 吳德榮：關注下周兩波鋒面雷雨降溫

今晨花東有局部雨。受鋒後冷空氣影響，今晨低溫比昨晨下降，平地最低氣溫約在14至19度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定，台灣東南方有殘餘雲系，花東有局部短暫雨的機率。

溫度方面，他說，白天北台舒適，中南部熱如夏，各地早晚涼，日夜溫差大。北部14至27度、中部16至32度、南部19至33度、東部17至31度。

明天微弱鋒面快速掠過，吳德榮表示，各地雲量略增，北部、東半部局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台轉涼。周六至下周一各地恢復晴朗，東半部及午後山區偶有局部短暫雨的機率；下周一晚另一鋒面接近，為北台帶來局部短暫雨的機率。周六起氣溫逐日漸升，下周一各地熱如夏。

吳德榮表示，下周二、下周三另一鋒面影響，北部、東半部再轉有局部陣雨或雷雨，氣溫降，北台轉涼，中部也有受到影響的機率。下周四天氣好轉，恢復晴朗穩定。

至於清明連假天氣，他說，下周五再一波鋒面接近，天氣漸轉變。下周六鋒面南下。下周二及下周六有兩波鋒面，模擬雖然有對流性，但對流位置及強度不斷調整，且各國模式並不一致，顯示不確定性很大，需密切觀察其調整，下定論還太早。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。