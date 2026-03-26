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旱象有解？ 春雨鋒面下周二雷雨轟炸 清明連假先雨後晴溫度漸升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
清明節連假先雨後晴，溫度漸升。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
清明節連假先雨後晴，溫度漸升。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

水情吃緊，春雨何時到？清明節連假天氣情況？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來天氣變化「將會是很春天的天氣型態」，東北季風雖然變化頻繁但是強度都不強，北台灣溫度起伏變化較大，其他地方留意日夜溫差變動。鋒面在台灣附近到北方區域南北擺動，過程中有機會帶來降雨，並有某幾天降雨比較明顯。

他說，明天鋒面降雨稍多，下周二到下周五之間鋒面徘徊，中北部、東半部降雨機會高，尤其下周二及下周四注意局部較大雨勢，並有雷雨發生機會。清明連假後半的下周六至4月5日天氣回穩，溫度偏熱。

逐日天氣預報，吳聖宇說，今天白天受東北季風影響，季風強度呈現逐漸減弱，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴。晚間另一波鋒面接近，苗栗及以北地區降雨逐漸增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣。各地白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大。

明天鋒面通過，水氣較多，同時東北季風再增強，吳聖宇表示，台中彰化、南投以北到東半部地區有短暫陣雨，北部局部地區累積雨量可能稍多，雲林以南地區則為多雲天氣，山區有局部短暫陣雨。北台灣稍轉涼，其他地方白天仍較溫暖，日夜溫差變化大。

周六東北季風影響，吳聖宇表示，季風強度逐漸減弱，迎風面水氣仍稍多，北部、東半部有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴。北台灣仍稍涼，其他地方白天溫暖，日夜溫差變化大。

周日天氣好轉，他說，高壓迴流東南到偏南風影響，東半部有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，山區午後雲量增多有零星降雨機會，夜晚清晨西半部及外島地區有局部霧發生機會。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化大。

下周一高壓迴流偏南到西南風影響，吳聖宇表示，各地大致為多雲到晴，山區午後雲量增多有零星降雨機會，夜晚清晨西半部及外島地區有局部霧發生機會。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化大。

吳聖宇表示，下周二鋒面系統快速南下並抵達台灣中北部上空，晚間逐漸斷裂，東半段向東遠離，西半段停留在大陸華南。白天期間中部、北部、東半部有短暫陣雨或雷雨，目前看起來對流發展條件較好，可能有局部較大雨勢出現機會，但仍有待觀察。南部受影響較小，大致為多雲天氣。晚間鋒面斷裂後，中北部地區降雨將逐漸趨於緩和或停止，後續因東北季風再度增強，東半部仍有局部短暫陣雨機會。中北部、東半部溫度較為轉涼，南部仍然溫暖，日夜溫差變化較大。

下周三滯留鋒面停留在華南，吳聖宇表示，其上發展之華南雲雨帶向東移動經過台灣上空，中北部、東半部仍有短暫陣雨，雨勢減小，南部仍為多雲天氣，山區有局部短暫陣雨。受東北季風影響，中北部、東半部溫度稍涼，南部較溫暖，日夜溫差變化較大。

他說，下周四滯留鋒面上有低壓波動發展東移，帶動鋒面接近北台灣，中部以北、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，對流發展條件較好。可能有局部較大雨勢出現機會。南部及東南部為多雲，山區有局部短暫陣雨。受降雨影響，中北部、東半部溫度仍稍涼，南部較溫暖，日夜溫差變化較大。

下周五開始清明節連續假期，吳聖宇表示，下周五鋒面可能停留在北台灣或北部海面，受鋒面雲雨帶影響，中北部、東半部有短暫陣雨，對流發展條件減弱，雨勢減小，但降雨機會高，南部雲量較多，偶有局部短暫陣雨。受降雨及東北季風影響，中北部、東半部溫度仍稍涼，南部較溫暖，日夜溫差變化較大。

下周六東北季風減弱，吳聖宇表示，漸轉高壓迴流東南到偏南風，鋒面北抬回到華南內陸、長江以南地區，天氣好轉，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲，山區午後雲量增多，有零星局部降雨，夜晚清晨西半部、外島地區有局部霧機會。溫度回升，各地白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大。

吳聖宇表示，4月5日鋒面位置偏北，受高壓迴流偏南風影響，各地天氣較穩定，多雲到晴，山區午後雲量增多，有零星局部降雨機會，西半部及外島地區夜晚清晨有局部霧。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化較大。4月6日受高壓迴流偏南風影響，各地為多雲到晴，山區午後雲量增多有零星局部降雨機會，西半部及外島地區夜晚清晨有局部霧。各地白天溫暖到偏熱，夜晚清晨仍稍涼，日夜溫差變化較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

春季天氣變化快速，注意下周二春雨鋒面。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
春季天氣變化快速，注意下周二春雨鋒面。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

東北季風 鋒面

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