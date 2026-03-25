快訊

美股早盤／美國有意談和 四大指數齊漲、Arm飆15%

戰爭何時畫休止符？伊朗媒體爆料 官員直呼美停火提案「過分」

新竹臺大分院開啟無人機醫療救援物流 全面支援偏鄉醫療

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新竹臺大分院開啟無人機醫療救援物流， 全面支援偏鄉醫療與災害應變。圖／新竹臺大分院提供
新竹臺大分院開啟無人機醫療救援物流， 全面支援偏鄉醫療與災害應變。圖／新竹臺大分院提供

新竹臺大分院今（25）日攜手新竹縣政府消防局及極現科技股份有限公司，正式啟動無人機醫療救援物流策略合作，運用科技建立快速運送機制，為偏鄉醫療服務及災害應變提供創新解方。

偏鄉醫療據點因受限山區地形與交通距離，急需藥品或醫療物資時，運送常耗時較長，難以即時取得。為提升偏鄉醫療資源配送效率，新竹臺大分院積極導入無人機醫療救援物流，此次啟動儀式特別邀請臺大醫院余忠仁院長、衛生福利部資訊處李建璋處長、新竹科學園區管理局胡世民局長、新竹縣政府消防局陳中振局長、新竹縣政府衛生局殷東成局長，以及極現科技股份有限公司徐偉城執行長等貴賓共同與會見證計畫啟動。現場並播放無人機情境示範影片，展示偏鄉藥品與災害應變醫療物資運送的應用模式。

衛生福利部資訊處處長李建璋表示：「本計畫源自2024年總統盃黑客松競賽並榮獲『卓越團隊』殊榮，展現跨域合作解決公共議題的創新能量。新竹臺大分院團隊進一步將競賽構想轉化為實際行動，透過航線規劃、場域測試與跨單位合作，逐步推動無人機醫療物流的試驗與驗證，讓創新科技真正落實於公共服務場域，展現智慧醫療創新服務落實公共需求的示範價值。」

臺大醫院院長余忠仁指出：「為促進偏鄉醫療資源均衡可近，爭取緊急救援黃金時間，善用科技提升醫療可及性並落實醫療平權，此次新竹臺大分院結合醫療、科技與公共安全，透過無人機技術導入醫療物流與救援，為智慧醫療在公共健康與緊急救援領域開創新的發展方向。未來臺大醫療體系將持續支持創新應用與跨域合作，累積實證經驗，為提升整體醫療服務品質與效率提供重要示範。」

新竹臺大分院洪冠予院長強調：「本院三院區覆蓋都會與偏鄉，新竹縣市約105萬人口，其中竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉逾13萬人口，占12.5%，無人機醫療救援物流經四年實地測試，感謝產官學界協力合作，逐步克服山林地形與崎嶇路線的挑戰，使偏鄉居民能更即時取得醫療資源。未來將持續拓展無人機航線，縮短城鄉醫療差距，強化偏鄉獲得醫療服務的公平性，建構即時、安全且韌性的醫療支援網絡。」

新竹臺大分院已在生醫醫院竹北院區與竹東院區完成送藥試飛及流程驗證，其單次起飛之機體設備與載運物資總重量小於25公斤，符合相關法規規範，透過實地操作經驗，醫療團隊持續進行多場景實測與安全驗證，積極推動偏鄉藥品配送及災害應變醫療物資運送，逐步建構完善的偏鄉醫療支援網絡。新竹臺大分院期許能全面照顧大新竹地區民眾，提供穩定、可靠且即時的醫療服務，持續守護居民的健康，並為全國偏鄉醫療與災害應變模式提供可借鏡的實務經驗。

無人機 物流

延伸閱讀

臺師大攜手雲林縣政府推動 AI 治理 打造可信任智慧治理模式

新竹台大分院啟動無人機醫療物流 偏鄉送藥快3成

台大醫院電腦斷層「塞」到半年後 原因出在1重要人力

科學園區審議會通過6件投資案　總額逾19億元

相關新聞

一周2鋒面影響！下周降雨範圍擴大 清明連假北部掃墓要帶傘

未來1周受到2波鋒面影響，北東水氣增多、溫度略降，中央氣象署預報員劉沛滕表示，首波鋒面本周五接近，第2波則在下周二、三，且強度更大，降雨範圍更廣；而清明連假期間受到華南雲雨區影響，天氣較不穩定，北部降雨機率增加。

65元購買豆漿、豆腐中千萬！全聯1、2月統一發票特別獎落在這縣市

今年首期統一發票開獎囉！115年1、2月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中向上門市，中獎者消費65元購買豆漿、豆腐商品，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為台北文山興隆，幸運中獎者消費446元購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，即獲得特獎200萬元。

是你嗎？統一發票開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

統一發票開獎，統一超商7-ELEVEN本期共有3位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎100萬。

便秘用力上廁所竟猝逝 營養師：現代人「三大不良習慣」致排便不順

近日，有位民眾在Threads發文指出，家人便秘上廁所用力，竟不幸猝逝，引發外界關注。現代人常見便秘、排便不順等問題，對此，新光醫院營養師莊子瑩表示，臨床常見患者便秘問題，多與飲食、喝水、運動有關，若要改善便秘，應多補充膳食纖維及蔬菜、喝足量的水及適度運動，有助排便順利，讓排便時不要過度用力，以防心肌梗塞等急重症。

不明原因體重減輕、持續腹痛或血便 醫師提醒大腸直腸癌侵襲

大腸直腸癌多始於「息肉」，雖然某些息肉可能多年無害，但其他息肉可能會轉化為腺癌。衛生福利部基隆醫院外科賴寯志醫師今天指出，當病人出現肉眼可見的症狀時，例如不明原因的體重減輕、持續腹痛或血便，癌症往往已經從局部生長轉變為侵襲階段，默默突圍穿透了腸壁深處或擴散至鄰近組織。

幸運兒是你嗎？momo購物網驚喜開出統一發票200萬元特獎、20萬元頭獎

財政部今天（3月25日）公佈最新一期民國115年1～2月統一發票中獎號碼，momo購物網開出1名「200萬元特獎」得主及1名「20萬元頭獎」幸運兒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。