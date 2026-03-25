新竹臺大分院開啟無人機醫療救援物流 全面支援偏鄉醫療

新竹臺大分院今（25）日攜手新竹縣政府消防局及極現科技股份有限公司，正式啟動無人機醫療救援物流策略合作，運用科技建立快速運送機制，為偏鄉醫療服務及災害應變提供創新解方。

偏鄉醫療據點因受限山區地形與交通距離，急需藥品或醫療物資時，運送常耗時較長，難以即時取得。為提升偏鄉醫療資源配送效率，新竹臺大分院積極導入無人機醫療救援物流，此次啟動儀式特別邀請臺大醫院余忠仁院長、衛生福利部資訊處李建璋處長、新竹科學園區管理局胡世民局長、新竹縣政府消防局陳中振局長、新竹縣政府衛生局殷東成局長，以及極現科技股份有限公司徐偉城執行長等貴賓共同與會見證計畫啟動。現場並播放無人機情境示範影片，展示偏鄉藥品與災害應變醫療物資運送的應用模式。

衛生福利部資訊處處長李建璋表示：「本計畫源自2024年總統盃黑客松競賽並榮獲『卓越團隊』殊榮，展現跨域合作解決公共議題的創新能量。新竹臺大分院團隊進一步將競賽構想轉化為實際行動，透過航線規劃、場域測試與跨單位合作，逐步推動無人機醫療物流的試驗與驗證，讓創新科技真正落實於公共服務場域，展現智慧醫療創新服務落實公共需求的示範價值。」

臺大醫院院長余忠仁指出：「為促進偏鄉醫療資源均衡可近，爭取緊急救援黃金時間，善用科技提升醫療可及性並落實醫療平權，此次新竹臺大分院結合醫療、科技與公共安全，透過無人機技術導入醫療物流與救援，為智慧醫療在公共健康與緊急救援領域開創新的發展方向。未來臺大醫療體系將持續支持創新應用與跨域合作，累積實證經驗，為提升整體醫療服務品質與效率提供重要示範。」

新竹臺大分院洪冠予院長強調：「本院三院區覆蓋都會與偏鄉，新竹縣市約105萬人口，其中竹東鎮、橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉逾13萬人口，占12.5%，無人機醫療救援物流經四年實地測試，感謝產官學界協力合作，逐步克服山林地形與崎嶇路線的挑戰，使偏鄉居民能更即時取得醫療資源。未來將持續拓展無人機航線，縮短城鄉醫療差距，強化偏鄉獲得醫療服務的公平性，建構即時、安全且韌性的醫療支援網絡。」

新竹臺大分院已在生醫醫院竹北院區與竹東院區完成送藥試飛及流程驗證，其單次起飛之機體設備與載運物資總重量小於25公斤，符合相關法規規範，透過實地操作經驗，醫療團隊持續進行多場景實測與安全驗證，積極推動偏鄉藥品配送及災害應變醫療物資運送，逐步建構完善的偏鄉醫療支援網絡。新竹臺大分院期許能全面照顧大新竹地區民眾，提供穩定、可靠且即時的醫療服務，持續守護居民的健康，並為全國偏鄉醫療與災害應變模式提供可借鏡的實務經驗。