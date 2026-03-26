塑膠微粒危及生育 婦產科醫學界籲管控

無所不在的塑膠微粒，嚴重危及人類生殖系統，一項研究證實，所有受試女性的卵巢濾泡液均檢出塑膠微粒，且濃度愈高，卵巢功能愈差，恐導致卵巢早衰與不孕。另一研究發現，在精液與睪丸組織中如發現塑膠微粒，則可能導致精子活動力下降，影響生育能力。

台灣為塑膠製造的大國，許多民眾則有熱食習慣，研究顯示，塑膠食品器具及包裝容易釋出塑膠微粒，為此，台灣婦產科醫學界昨召開記者會，呼籲跨黨派立委共同推動相關立法，從「源頭減塑」到「塑膠微粒管控」，希望二○三○年達到塑膠微粒減量百分之三十，並訂定塑膠微粒安全法，維護國人健康。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，臨床發現，大部分孕婦體內都可驗到塑膠微粒，間接影響到胎兒發育，且早產兒胎盤不僅較輕，塑膠微粒含量也較高，這恐將是一輩子的影響。

台灣生殖醫學會秘書長、台大醫院產部生殖內分泌暨不孕症科醫師黃楚珺指出，最新研究發現，每位受試者卵巢濾泡液均可驗出塑膠微粒，且含量愈高，卵巢功能指標愈差，這是透過人類濾泡液首次證實，微塑膠與卵巢功能指標呈直接關聯。

「這項研究結果提供了環境暴露為不孕新風險因子的關鍵臨床證據。」黃楚珺解釋，塑膠微粒可能引發氧化壓力、慢性發炎與荷爾蒙干擾，進而影響人體生殖系統，干擾腦部生殖內分泌軸，對整體生育能力帶來長期影響。

黃楚珺說，塑膠微粒等環境暴露正在悄悄地影響女性生育能力，甚至導致卵巢提早老化，如果長期暴露於塑膠微粒環境中，將造成卵巢濾泡數量減少、卵子成熟受阻；至於男性，則可能影響精子活動力。

台大公衛學院專案計畫研究員及兼任教授、台大醫院環境及職業醫學部兼任主治醫師鄭尊仁指出，台灣社會隨處可見塑膠袋、塑膠碗、飲料杯，而這些都是塑膠微粒的來源，自家團隊研究即發現，每一公克人體乾糞便中，平均含有七顆塑膠微粒，明顯高於其他國家。

此外，愈來愈多研究證實，ＰＭ二點五塑膠微粒恐將殘留人體，國外一項歷時三年的臨床調查就發現，體內存有塑膠微粒的人罹患心肌梗塞的死亡風險為沒有塑膠微粒者的四點五倍。

民眾黨立委陳昭姿指出，塑膠微粒可透過食物鏈、水、衣物、器皿、空氣進至人體，我國相關警訊系統失靈，應採取醫學「預警原則」，在風險尚未完全釐清前，先行管控，要求產品材質標示透明化，讓民眾避開風險。

婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人葉光芃直言，台灣減塑力道不足，與歐盟相比進度落後，美國兩黨已於二○二五年共同提案「塑膠微粒安全法」，針對兒童健康、內分泌系統、癌症、慢性疾病和生殖健康等領域，進行塑膠微粒暴露途徑及其對人類健康衝擊的系統研究，我國理應比照辦理。