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中東戰火波及 醫材供應吃緊傳漲價

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

美伊戰爭影響塑化原料供應，導致醫材供應吃緊，引發立法院社福及衛環委員會委員關注，立委陳菁徽質詢時表示，國內３Ｍ分公司行文至醫藥界，表明即將調漲產品價格，醫療用手套受當其衝。衛福部長石崇良則指出，近日一家透析液桶業者通報短缺，食藥署正介入處理中。

中東戰爭衝擊全球政經局勢，國際能源價格隨之暴漲，影響各國經濟與民生物價，連醫療體系的「醫療器材」也受波及。出身醫界的陳菁徽表示，國內３Ｍ分公司行文至各大醫院、藥局，指稱受到原料、物流運費上漲，將調漲產品售價。不少醫院與長照機構擔心，醫療用手套恐將缺貨，影響最大，與供應商簽訂合約將到期的醫院則危機感更重。

除了醫療用手套即將調高售價，藥品包材、透析桶、抽痰管等塑膠類醫材均面臨價格漲壓力，依藥品及醫材相關規定，業者在缺貨前六個月應進行通報，陳菁徽質詢部長石崇良，「是否已有業者通報醫材短缺？」

石崇良表示，塑料供應短缺，恐影響醫材，包括使用塑料的醫療器材、藥品包材（如點滴軟袋、透析桶），以及部分醫療用管路，恐立即受到衝擊。美伊戰爭後，已有一家透析桶（洗腎藥品包材）業者向衛福部通報缺貨可能性，食藥署已介入處理，請塑膠微粒供應業者優先提供醫材商使用，確定可行，但售價可能上漲，已請業者提出成本分析，以掌握漲幅。

石崇良指出，盤點後發現，國內業者有能力生產這類醫材，生產線沒問題，但須確保原料供應不要中斷，為避免廠商賠本，必要時將動用行政院去年因應關稅調整，撥款至健保基金的二百億元韌性預算。

陳菁徽表示，面對醫材短缺危機，台大醫院啟動預警機制，積極尋找替代性醫材；反觀衛福部卻慢半拍，直到外界關注，才對外表示將啟動相關應變機制。此外，根據藥物韌性整備計畫，衛福部提出「導入人工智慧（ＡＩ）預警機制」，預計一一八年上路，但現已面臨供貨危機，是否考慮提前實施？

對此，石崇良抱怨，此為一一五年藥品韌性整備計畫內容，立院遲遲未審預算，導致「有規畫，但無法執行」，萬一此時動支，預算後續被刪除，「該怎麼辦？」

陳菁徽表示，民進黨萬事不離總預算，衛福部長倒果為因，指稱國會未審預算，導致「台灣韌性醫藥整備計畫」無法動用」，但國民黨在上個會期就同意動支七一八億元新興計畫，其中包含「台灣韌性醫藥整備計畫」，而主計總處明確表示，相關經費可以先行動支，衛福部無須將責任一股腦推給在野黨，「盼衛福部盡快辦理，不要因意識形態耽誤。」

陳菁徽 美伊戰爭 食藥署

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