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步護理覆轍？醫檢紛離職 藍委要求檢討

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

「放射師人力不足，為各家醫院ＣＴ塞車的關鍵原因之一。」北部多家大型醫院電腦斷層（ＣＴ）檢查大塞車，國民黨立委廖偉翔指出，臨床醫檢人員紛紛離職，相關科系學生卻不願投入，要求衛福部一個月內公布放射師等各職類醫事人員缺額狀況，並提出檢討改進報告。

衛福部長石崇良承諾，醫檢師、放射師薪資確實偏低，將進行調查與檢討。去年健保點值不錯，各家醫院均主動幫醫事人員調薪，衛福部將盡力提升醫事人員待遇，補足人力。

廖偉翔於立院質詢時表示，醫學中心電腦斷層檢查傳出排程壅塞，病人等待時間長達好幾個月、甚至滿到半年後，嚴重影響病人權益，他確實收到不少類似的投訴及抱怨，衛福部必須盡速改善，以免延誤患者治療時機。

至於電腦斷層候檢大塞車，廖偉翔點出關鍵原因在於放射師待遇過低，「裡面的人想出來，外面不想進去。」，臨床在職者紛紛離職，但相關科系畢業學生卻不願投入職場，盼衛福部不可重蹈護理人員覆轍，等待問題惡化後，才行補救。

立委蘇清泉、廖偉翔指出，長期以來，放射師、醫檢師等十四類醫事相關人力，薪資偏低，多年未能調薪，要求衛福部檢討醫事人員待遇，並於一個月內完成放射師等醫事人員缺額報告，提出改善方案。

健保點值 蘇清泉 石崇良

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