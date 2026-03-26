疏解壅塞 電腦斷層公費篩檢 地區醫院為主

本報獨家報導，北部醫學中心急診壅塞，連電腦斷層（ＣＴ）檢查也大塞車，部分病人等上數月。衛福部長石崇良昨正式回應，ＣＴ壅塞主因為衛福部國健署推動「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）篩檢，未來公費篩檢將以地區醫院為主，如結果異常，再轉至醫學中心、區域醫院檢查追蹤。

近期台大醫院電腦斷層（ＣＴ）候檢壅塞，病人須等數月，總院、北護分院、公館癌症中心均爆滿，部分患者恐需遠赴金山、竹東分院，部分非重症病人被檢出病灶後，候檢時間恐達半年之久，憂心病灶惡化，卻別無他法，只能靜待院方安排。

面對多家醫學中心高階影像檢查壅塞，衛福部指出，主因為肺癌篩檢需求明顯成長，將透過轉診及分流機制疏導，並強調即使檢查量攀升下，但院方仍會優先確保重症患者的醫療資源不被排擠。

衛福部長石崇良昨天指出，因應民眾對預防保健重視，免費癌症篩檢人數增加，已請國健署研擬轉診方式，避免排擠重症病人。記者林俊良／攝影

石崇良於立院進一步表示，國健署推出公費「低劑量電腦斷層」（ＬＤＣＴ）篩檢，受檢人數明顯增加，已經產生外溢效果，不少人選擇自費篩檢，以致各家醫院電腦斷層檢查人數暴增，造成檢查壅塞。此外，不少檢查結果介於正常和異常之間的「邊緣個案」，需進一步追蹤，這也推升了ＣＴ用量。

石崇良表示，為避免排擠重症病人檢查資源，衛福部已要求國健署建立轉診機制，透過醫療網絡分流檢查需求，也呼籲民眾，不一定要集中到醫學中心進行檢查，可先在區域醫院或其他醫療院所完成初步檢查，待有需要進一步治療時，再轉至大型醫院，以確保重症患者的檢查及治療不受影響。

為避免醫學中心電腦斷層排程吃緊，延誤重症病人檢查時程，石崇良提醒，民眾不一定要集中到醫學中心接受檢查，另要求國健署建立「網絡轉診」，非重症病人不需至醫學中心受檢，而其他層級醫院完成檢查，如發現問題，再評估轉診至醫學中心處理。

國健署副署長魏璽倫指出，分流作法係由地方政府衛生單位主責處理，希望引導公費篩檢民眾至區域醫院、地區醫院就近受檢。如檢查發現陽性，報告異常，再依「追陽計畫」，轉介至醫學中心等大型醫院接受進一步檢查及追蹤。

一名醫界人士表示，即使衛福部要求分流，但醫院執行肺癌篩檢，可領取經費，醫學中心院長未必願意放手，拒絕公費篩檢民眾。再者，自費健檢已是醫院重要收入，而ＬＤＣＴ篩檢已成必備項目，衛福部恐難以有效管理。