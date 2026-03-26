高鐵砸20億提升通訊 拚明年全線不斷網

民眾搭乘高鐵時，常會看影片、滑手機度過通勤時間，但每經過地下段或隧道時，網路往往都會「卡卡的」，傳訊息時也得等上幾分鐘才能收到回應。高鐵與三大電信業者合作，斥資廿億改善網路通訊品質，預計今年底率先改善南港至板橋地下段及部分隧道通訊品質，明年底全線改善完畢。

高鐵董事長史哲表示，明年台灣高鐵通車廿周年，除引進新車，也盼達到車廂寧靜、通訊暢通的目標；交通部長陳世凱則笑說，要讓所有民眾感受到這廿年無法感受的順暢，「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。

台灣高鐵全線三五○公里，總計行經五十二處隧道及地下路段，占總長六十八公里、約百分之十九，多數集中在彰化以北地區。其中，最長地下段為南港至板橋，約廿一公里，最長隧道則是彰化八卦山隧道，約七點三五公里。

為了改善網路，高鐵昨和中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者簽署合作備忘錄，將針對高鐵沿線設置超過十年、共三六九組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」(ＲＲＨ)。

高鐵表示，今年將優先針對南港至台北、台北至板橋地下段，以及迴龍桃園、洽水寶山、西湖通霄、神岡等六區段、共廿九隧道（約卅九公里）的基地台進行更新；至於桃園站地下段、湖口、新苗等共廿三座隧道，以及雲嘉南等開放路段區域，則預計將於明年全面升級。

高鐵表示，除沿線通訊品質改善外，也將同步推動「列車Wi-Fi優化專案」，預估明年七月前，完成現有十二車站及三組七○○Ｔ列車設備更新，十二組Ｎ七○○ＳＴ新世代列車，也將建置免費Wi-Fi。

消基會交通委員會召集人李克聰提醒，好的策略也可能帶來負面的影響，高鐵在優化網路通訊服務的同時，也要加強民眾寧靜車廂的概念，否則網路順暢不卡頓，民眾看影片、講電話在不受阻的情況下，可能就會影響他人搭車的品質。

他認為，高鐵可多元宣導寧靜車廂，包含跑馬燈上的資訊顯示、列車啟動時的廣播、保全巡查頻率增加的同時，也可同時勸導講電話或看影片太大聲的民眾。