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台北港2期填海造地320頃 環評通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

「<a href='/search/tagging/2/台北港' rel='台北港' data-rel='/2/188338' class='tag'><strong>台北港</strong></a>南碼頭區二期填海造地開發計畫」可填<a href='/search/tagging/2/土方' rel='土方' data-rel='/2/246157' class='tag'><strong>土方</strong></a>量高達3870萬方，預計2031年可開始填土，本案通過<a href='/search/tagging/2/環評' rel='環評' data-rel='/2/114459' class='tag'><strong>環評</strong></a>。圖／截取自環境部環評書件系統
「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」可填土方量高達3870萬方，預計2031年可開始填土，本案通過環評。圖／截取自環境部環評書件系統

內政部今年元旦起，推出營建剩餘土石方全流向管理新制，卻因為缺乏配套，去化管道也未先建立，引發全台土方之亂。台灣港務公司基隆港務分公司提出「台北港南碼頭區二期填海造地開發計畫」，可填土方量高達三八七○萬方，昨通過環評大會審查，預計二○三一年可開始填土。

根據港務公司規畫，該案位於新北市林口區及八里區外側離岸海域，全區位於港區範圍內，南碼頭區二期用地約三二○公頃，總填方量約需三八七○萬方。造地料源取得包含營建剩餘土石方、港區航道浚挖餘土、河道、水庫、海岸清淤泥砂、無機再生粒料等。

港務公司表示，營建剩餘土石方進場後，將利用填築完成後新生地，作為工材堆置、土方暫存區，以利於新生地壓密及施工管理，而營建剩餘土石方可收容的土方不包括營建廢棄物，且禁止收受來自環保單位所公告的控制場址或整治場址所產出土方，並確認未受紅火蟻入侵。

另也將規畫土方暫置區以利查驗，待確認土質無受汙染之虞，才允許整批運至填築區填築。

本案在環評委員認為影響範圍局限於新北市境內，對國民健康安全、環境等無顯著不利影響，以及開發單位承諾遵照環評委員的要求，本案通過環評。

環評 台北港 土方

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