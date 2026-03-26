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環團喊2030年碳費1200元 環境部：挑戰大

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部氣候變遷署長蔡玲儀（右）昨天回應環團表示，每噸碳費要漲到一千二百元以上，是非常艱巨的挑戰。記者曾學仁／攝影
環境部氣候變遷署長蔡玲儀（右）昨天回應環團表示，每噸碳費要漲到一千二百元以上，是非常艱巨的挑戰。記者曾學仁／攝影

碳費即將在今年五月開徵，目前我國碳費定價一般費率為每公噸三百元。根據環境部統計，目前碳費徵收對象約四六五廠，其中九成提出自主減量計畫，今年預計碳費收入約四十五億元，預估至二○三○年，可減量約四七四五萬噸二氧化碳當量。專家認為，二○三○年後，費率應提高到一千二百元以上，才能確保減量成效落實。

根據環境部統計，碳費徵收對象約二四七家企業、四六五廠，企業如提出自主減量計畫並通過審核，最低可享每公噸五十元的優惠費率。截至去年底，四三○廠提出自主減量計畫並完成審查，有六十七廠申請適用優惠費率五十元、三六三廠適用優惠費率一百元。

台灣氣候行動網絡研究員林雨璇指出，自主減量計畫是碳費制度中關鍵配套措施，若要確保減量成效落實，仍須進一步強化資訊公開透明度，並搭配穩健費率調升機制，例如二○三○年後將費率從現行每噸三百元提高到一千二百至一千八百元。今年的費率審議就應評估調升碳費費率。費率調升同時，也可降低我國於歐盟碳邊境關稅（ＣＢＡＭ）下的成本外流。

環境權保障基金會主任湯琳翔指出，當台灣碳費隨收入增加後，應優先用於加速難減排產業，如鋼鐵、石化、水泥等產業等減碳工作，更可思考用於推動兼具福利性質、減碳或調適效果的實驗性創新政策，例如參考文化幣、運動幣等政策，推出淨零幣引導民眾行為改變。

不過中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基認為，現行碳費制度存在對不同消費者與排放源不公平的問題，尤其在制度設計上偏向既有排放源，甚至歧視新設排放源，恐不利產業轉型，期待後續能往碳稅制度推行。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀則坦言，每噸碳費要到一千二百元以上是非常艱巨挑戰，未來將研議由碳費逐步銜接排放交易制度（ＥＴＳ），以強化整體減碳力道，並規畫於二○二七或二○二八年試行。

環境部 歐盟 減碳 碳費 氣候變遷

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