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從觀景窗找到心中風景 「裂隙之境」攝影展開展

中央社／ 台北25日電
攝影展「裂隙之境：當代風景的重組與抗辯」24日在新北市瑞芳區好好基地開展，策展人鄧博仁（圖）為眾人導覽參展攝影家鍾順龍作品「殺風景」系列。中央社
攝影展「裂隙之境：當代風景的重組與抗辯」24日在新北市瑞芳區好好基地開展，策展人鄧博仁（圖）為眾人導覽參展攝影家鍾順龍作品「殺風景」系列。中央社

攝影家鄧博仁策劃的「裂隙之境」攝影聯展近日開展，透過4名影像工作者作品，也能看見他們如何透過相機投射人生風景，並從中自我救贖。

「裂隙之境：當代風景的重組與抗辯」攝影展昨天在攝影家何經泰經營的「好好基地」藝文館開幕，參展攝影家包含鄧博仁、鍾順龍、趙世勳及曾原信，莊靈、沈昭良、洪世聰等攝影家也共襄盛舉。

鄧博仁致詞表示，地球是圓的，但人生及眼前風景往往並不完整，有裂縫、偏移、不對稱，甚至有一些無法解釋的斷裂。 但也正是在這些不完美之中，人們開始重新觀看、重新理解，甚至拼湊出一種屬於當代的「新的完整」，這也是展覽想談的事。

莊靈認為，展名雖將「風景」入題，但其實是內心的風景，每名參展創作者以影像呈現心中風景，觀者能從中認識他們，或是在這些風景中有所感動、沉思與辯證。

以步入展場便會注意到的展覽主視覺為例，鄧博仁延續過往「再見，狐狸」攝影集所使用的狐狸意象，並為狐狸穿上洋裝。他近來歷經雙親接連離世，「我覺得爸爸很想媽媽，所以他就去找她了，這段故事對我是很重要的靈感，這邊狐狸其實也是母親的形象，下面有4隻腳，代表她不孤單，有爸爸在旁邊陪她。」

鍾順龍則帶來「殺風景」系列作品，他自離開媒體工作後回到花蓮故鄉務農，也持續以影像關注環境現象，「殺風景」系列作就是他觀察到農人在創造同時，卻也以除草手段扼殺了環境。

趙世勳及曾原信則各自帶來不同作品，以彼此對話方式共同呈現於展牆。趙世勳說，2人作品都包含了符號性元素，因此決定將2人作品打散，成為更巨觀的島嶼風景。曾原信表示，希望透過2人作品讓大家看見風景不是對於美的錦上添花，還能從現實中找到超現實，從中體會到樂趣或是反諷。

「裂隙之境：當代風景的重組與抗辯」攝影展即日起在新北「好好基地」藝文館展出至5月24日。

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