健康你我他／年歲增長 運動改採和緩甩手、散步

過年期間，一家人圍爐吃團圓飯，親友間行春拜年，滿桌的佳餚，令我食指大動，忽略了飲食禁忌，一口接一口吃起來。果不其然，滿足舌尖味蕾的同時，肚皮上隱約出現一層贅肉，年後必須立刻執行減重計畫。

飲食方面，避免吃高脂、高鹽食物，如肥肉、蝦、蟹、香腸、臘肉、烏魚子、鹹粿等，多吃蔬果；剩餘含高糖的糕點如年糕、發糕等，切成小塊裝袋冷凍，應節的糖果、冬瓜糖、寸棗、麻荖等，裝在密閉盒裡，爾後慢慢消化。

運動是減重良方，歲數增長後已不便從事跑步、桌球、籃球等激烈運動，改採和緩的方式，從網路教學中學到甩手功的要領，在屋內甩動雙手約半小時，結合吐氣、吸氣、畫圈、轉身、彎腰、直臂、屈臂、開胸、彎膝、擺臀、轉動手腕等，達到強筋健骨、運臟減重效果。

春節期間氣候濕冷，住家附近新竹公園裡的幾百株櫻花（河津櫻、富士櫻、八重櫻），陸續綻放千姿百態、如雲似霞的花朵，吸引我與內人前去賞櫻，一個小時的遊園漫步，不僅讓我倆心花怒放，也達到運動減重目的。

春節因守歲及追劇而熬夜，造成睡眠不足與代謝失常，年後應恢復早睡早起，生活作息正常，對減重有所助益。