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腎病引腳腫？ 醫：恐癌症術後淋巴水腫作祟

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

不少人出現下肢腫脹，往往想到是腎臟或心臟問題，醫師提醒，若檢查正常，可能是「淋巴水腫」作祟。國泰醫院整形外科主治醫師羅世倫指出，60多歲的王阿姨，5年前因子宮內膜癌接受子宮切除、骨盆腔淋巴結廓清手術與放射線治療，雖控制良好，近一年莫名腳腫。

「我的腳到了下午就會腫得像麵龜，按下去還會凹陷，走久了就像綁了沙袋一樣沉重。」王阿姨主訴，有時腳腫必須買大兩號的鞋子，已嚴重影響行走。原以為是老化代謝變差或腎臟出問題，但做了各種檢查都正常，所幸透過精密的ICG螢光淋巴攝影，終於找到原因，診斷為早期淋巴水腫。

羅世倫說，淋巴水腫常見於子宮內膜癌、卵巢癌等婦科癌症手術病人，尤其是摘除骨盆腔或主動脈旁淋巴結，經過放射線治療造成纖維化或因外傷而阻塞，液體無法回流淤積肢體，就容易導致淋巴水腫。外傷和嚴重感染也是常見原因，通常以物理治療、壓力治療減緩症狀，重症則需手術。

過去「淋巴水腫」多仰賴量測腿圍或觸診判斷，但這些方法常到中重度才會被發現，甚至已進展為「大小腿」、「象皮腫」，提高治療難度。隨著醫療科技進步，ICG螢光淋巴攝影逐漸成為新趨勢，可即時觀察淋巴流動情形，甚至清楚顯示細微淋巴管，有助於早期診斷及手術規畫。

羅世倫提醒，癌症術後長期照護日益重要，「淋巴水腫」已成為常見併發症之一。

民眾若有癌症治療史，且接受淋巴結廓清或放射治療，務必留意下肢變化，腳踝或腳背浮腫、鞋子變緊、襪痕久未消退，或肢體有沉重、緊繃感，皆可能是早期警訊。

癌症治療 醫療科技 手術

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