不明原因體重減輕、持續腹痛或血便 醫師提醒大腸直腸癌侵襲

大腸直腸癌多始於「息肉」，雖然某些息肉可能多年無害，但其他息肉可能會轉化為腺癌。衛生福利部基隆醫院外科賴寯志醫師今天指出，當病人出現肉眼可見的症狀時，例如不明原因的體重減輕、持續腹痛或血便，癌症往往已經從局部生長轉變為侵襲階段，默默突圍穿透了腸壁深處或擴散至鄰近組織。

衛生福利部基隆醫院今舉行醫療記者會，外科賴寯志醫師說明近期2名病例，劉女士過去曾切除息肉，但未定期追蹤，經檢查為「直腸惡性腫瘤」，接受「腹腔鏡手術」徹底清除腫瘤與成功保肛，且手術精準保留安全邊界，確保病人術後仍能保有良好的生活品質。

史先生經大腸鏡檢查顯示嚴重阻塞，腸道僅剩極小孔徑，隨時都有可能面臨完全阻塞或急性腸穿孔的致命風險，隨即安排住院，迅速於2周內成功完成微創手術並銜接後續化療。

賴寯志說，大腸直腸癌被稱為「沉默的威脅」，因為它是偽裝大師。在最早期、最易治療的階段，它幾乎不會產生任何明顯症狀。許多民眾認為只要感覺一切正常，而且沒有任何疼痛就是無虞的，然而，根據臨床證據顯示，大腸直腸癌通常在數年內靜悄悄地發展。

賴寯志表示，大腸直腸癌幾乎總是始於「息肉」，息肉是腸道內壁上的一種小型、通常為良性的增生組織。雖然某些息肉可能多年無害，但其他息肉可能會轉化為腺癌。當病人出現肉眼可見的症狀時，例如不明原因的體重減輕、持續腹痛或血便，癌症往往已經從局部生長轉變為侵襲階段，默默突圍穿透了腸壁深處或擴散至鄰近組織。

賴寯志指出，糞便潛血檢查是預防大腸直腸癌發生最有效的工具。衛生福利部國民健康署提供50至74歲的民眾，每2年1次免費的糞便潛血檢查，只要3個步驟「領取採檢容器，在家輕鬆採樣，檢體送回醫院」即可進行檢查，且不須限制飲食，相當方便。

醫師提醒民眾應定期進行糞便潛血檢查，防患於未然，可以在息肉演變成惡性腫瘤前將其切除。早期發現可能只需要大腸鏡切除息肉，不須面臨需要住院、恢復期長且複雜的「低位前切除術」。