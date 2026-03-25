一周2鋒面影響！下周降雨範圍擴大 清明連假北部掃墓需帶傘

未來1周受到2波鋒面影響，北東水氣增多、溫度略降，中央氣象署預報員劉沛滕表示，首波鋒面本周五接近，第2波則在下周二、三，且強度更大，降雨範圍更廣；而清明連假期間受到華南雲雨區影響，天氣較不穩定，北部降雨機率增加。

劉沛滕說，未來1周2波鋒面影響，明（26日）東部、東南部有局部短暫陣雨，恆春半島有零星降雨，午後中南部山區也有零星雨。

周五（27日）第1波鋒面通過、東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、北部有短暫陣雨或局部雷雨，中部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區也有零星短暫陣雨。

周六（28日）東北季風減弱，迎風面的基隆北海岸、東北部、東部、大台北山區仍有局部短暫陣雨，大台北、東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

周日、下周一（29、30日）東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，周日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下周一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二、下周三（31日、4月1日）受到第2波鋒面影響，中部以北、東北部有短暫陣雨或局部雷雨，東部、東南部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

劉沛滕表示，清明連假期間（4月3日至5日）受到鋒面及華南雲雨區發展影響，天氣較不穩定，北部降雨機率增加。

溫度部分，劉沛滕指出，明天清晨受到東北季風影響，各地天氣稍涼，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；周五及下周二、下周三受到鋒面及東北季風增強影響，北部、東北部稍微轉涼；

劉沛滕表示，未來1周各地低溫約17至22度，高溫北部約26至28度，鋒面影響期間略降到23度，中南部則影響不大，高溫達26至32度。