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機坪車輛違規？網質疑未遵循駕駛規則 機場公司：確認符合規範

中央社／ 桃園機場25日電
網路流傳影片質疑桃園機場機坪上作業車輛未確實停等飛機，桃園國際機場公司25日表示，經調查，影片中車輛行駛符合空側作業規範，影片僅截取部分畫面，並非事實全貌。圖為機坪滑行道前方設置的警示燈光與告示牌。中央社
網路流傳影片質疑桃園機場機坪上作業車輛未確實停等飛機，桃園國際機場公司25日表示，經調查，影片中車輛行駛符合空側作業規範，影片僅截取部分畫面，並非事實全貌。圖為機坪滑行道前方設置的警示燈光與告示牌。中央社

網路流傳影片質疑桃園機場機坪上作業車輛未確實停等飛機，引發網友議論，機場公司今天表示，調查後確認影片中車輛行駛符合空側作業規範，影片僅截取部分畫面非事實全貌。

有民眾上傳影片到Threads上，畫面中的作業車輛，在「停 注意飛機」的燈亮時仍通過滑行道，質疑駕駛未遵循機坪上駕駛規則，發文引發民眾議論。

桃園國際機場公司今天表示，針對網路流傳影像，經過調查，影片中車輛行駛符合空側作業規範，影像發生當下，滾帶車與前方作業車輛為依序排列通行，網傳影片僅截取部分畫面，並非事實全貌。

有熟悉航空作業人士表示，機場車輛與滑行道之間的穿越行為，原則上是在「避免與飛機動線衝突」為設計邏輯。所以當車輛穿越滑行道時，滑行道前方會設置警示燈光與警示告示牌，提醒駕駛人在風險不明的情況下，應停車再開，觀察沒有危害飛機風險時再穿越，在前方車輛已安全穿越、且明顯無闖越飛機的情境下，也可容許連續穿越滑行道。

第三航站區的穿越滑行道區域都設有地下道動線，在主體航廈完成啟用後，地勤也可使用地下道穿越動線，減少與飛機衝突的風險。

飛機 桃園機場

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