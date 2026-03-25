聽新聞
0:00 / 0:00
機坪車輛違規？網質疑未遵循駕駛規則 機場公司：確認符合規範
網路流傳影片質疑桃園機場機坪上作業車輛未確實停等飛機，引發網友議論，機場公司今天表示，調查後確認影片中車輛行駛符合空側作業規範，影片僅截取部分畫面非事實全貌。
有民眾上傳影片到Threads上，畫面中的作業車輛，在「停 注意飛機」的燈亮時仍通過滑行道，質疑駕駛未遵循機坪上駕駛規則，發文引發民眾議論。
桃園國際機場公司今天表示，針對網路流傳影像，經過調查，影片中車輛行駛符合空側作業規範，影像發生當下，滾帶車與前方作業車輛為依序排列通行，網傳影片僅截取部分畫面，並非事實全貌。
有熟悉航空作業人士表示，機場車輛與滑行道之間的穿越行為，原則上是在「避免與飛機動線衝突」為設計邏輯。所以當車輛穿越滑行道時，滑行道前方會設置警示燈光與警示告示牌，提醒駕駛人在風險不明的情況下，應停車再開，觀察沒有危害飛機風險時再穿越，在前方車輛已安全穿越、且明顯無闖越飛機的情境下，也可容許連續穿越滑行道。
第三航站區的穿越滑行道區域都設有地下道動線，在主體航廈完成啟用後，地勤也可使用地下道穿越動線，減少與飛機衝突的風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。