7-11、全家、全聯開出6張千萬發票「獎落5縣市」 最低花39元中獎

115年1、2月期統一發票千萬元特別獎獎號今天出爐，統一超商、全家便利商店、全聯本期共開出6張千萬特別獎，其中2名幸運兒分別只花新台幣39元購買民生用品、茶飲，就將千萬大獎抱回家。

全家便利商店本期共7名幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、台南及屏東。本期特別獎1000萬元開出2張，獎落全家屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低以39元購買兩瓶茶飲，即獲得千萬；另一名則花費80元購買水、茶飲及咖啡，同樣抱回千萬大獎。

特獎200萬元開出2組，獎落全家鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一名則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。

頭獎20萬元有3名消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一名消費者以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即抱走100萬大獎；另一名則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。

統一超商本期共3名消費者獲得千萬特別獎，一人在新北市板橋區的館東門市花80元購買現蒸地瓜、茶葉蛋、飲品；一人在台北市中正區的臺醫東門市花39元購買民生用品；一人在台中市大雅區的神林門市花130元購買民生用品。

至於3名200萬特獎幸運兒，一人在桃園市平鎮區的高義門市花6元手續費；一人在台南市柳營區的宜翔門市花55元購買統一麵包、飲品；一人在高雄市三民區的後驛門市花190元購買民生用品。

統一超商本期也誕生3名雲端發票專屬百萬獎得主，一人在台北市內湖區的成竹門市花149元購買民生用品；一人在台北市中正區的臺醫東門市花65元購買鮮食、飲品；一人在新北市鶯歌區的長虹門市花費42元購買鮮食。

全聯福利中心本期開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中向上門市，中獎者消費65元購買豆漿、豆腐商品，即獲得特別獎1000萬元。特獎200萬開出門市為台北文山興隆，幸運中獎者消費446元購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，即獲得特獎200萬元。

萊爾富表示，本期幸運之神眷顧萊爾富位於高雄市的林園港嘴店，開出1張特獎200萬元發票，這名民眾僅花35元購買紅包袋便中獎；另一名幸運兒於台中市的東勢東崎店購買Hi café大杯特濃美式，便喜獲20萬頭獎。

今年1、2月統一發票中獎號碼，下午1時30分在三立iNEWS頻道直播開獎。中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）87510041；特獎（200萬元）32220522；頭獎（20萬元）3組分別為21677046、44662410、31262513。