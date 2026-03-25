快訊

元大金通過5.2583股換1股元大投信 完全收購元大投信股權

LINE免費貼圖3款！它有16種風格圖案高CP、「發射愛心光波」日常用語太Q

不認涉反滲透法 陸配徐春鶯遭裁定續押禁見3月

聽新聞
0:00 / 0:00

全台最年輕案例！台中12歲男童換心後瓣膜退化微創手術免開胸救命

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
12歲男童（中）為全台接受「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」最年輕的病例。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
12歲男童（中）為全台接受「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」最年輕的病例。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

台中一名12歲男童出生即罹患複雜型先天性心臟病，經歷心臟移植等多次大型開心手術，近期因人工瓣膜退化導致嚴重右心衰竭，病情惡化，成功接受中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科主任徐宗正、醫師莊子瑤帶領團隊執行的「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，成為全台接受此術式最年輕的病例。

這名男童出生僅一周便因大血管轉位，出生後一周即接受動脈轉位手術，成長過程更因擴張型心肌病變與嚴重心衰竭，8歲接受心臟移植手術，但移植後出現急性排斥反應、心律不整、腎功能衰竭等併發症。

男童後續因密集心臟切片檢查導致三尖瓣嚴重逆流，10歲置換人工瓣膜，但兩年後瓣膜卻迅速退化，出現嚴重狹窄與逆流，引發右心衰竭、合併心房撲動與腹水問題，病情再度惡化。

院方說明，考量男童過去多次開心手術，胸腔嚴重沾黏，再次手術風險極高，經多專科團隊嚴密評估，決定採用國際新興微創技術「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，術中與麻醉科同步掌握男童狀況，透過心導管方式，將人工瓣膜精準植入既有退化瓣膜內部，避免再次開心手術所帶來的高度風險。

院方指出，此次心導管手術約90分鐘順利完成，術後經影像與血流動力學評估顯示，新植入瓣膜運作良好，右心衰竭症狀明顯緩解，腹水消退，心律穩定，恢復情況良好，活動力與生活品質皆顯著提升，後續將持續門診追蹤與心臟功能監測；男童術後重返校園，重拾童年的快樂時光。

莊子瑤表示，對於多次開心手術風險高後男童而言，經導管瓣膜介入治療可提供較安全且微創的手術選項，未來也希望讓更多患有多重心臟疾病的重症兒童受惠。

院方說明，「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」目前多應用於成人瓣膜退化病人，兒童案例在國際間也屬罕見。院方過去已有兩例較年長病人手術成功經驗，本次完成國內最年輕12歲經導管置放術，對國內兒童心臟介入治療發展具有重要指標意義。

醫師徐宗正說明，經導管瓣膜介入治療，讓更多心臟疾病重症兒童可以有更安全、<a href='/search/tagging/2/微創手術' rel='微創手術' data-rel='/2/105017' class='tag'><strong>微創手術</strong></a>選項。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供
醫師徐宗正說明，經導管瓣膜介入治療，讓更多心臟疾病重症兒童可以有更安全、微創手術選項。圖／中國醫藥大學兒童醫院提供

微創手術 心臟 手術

延伸閱讀

帛琉「苦瓜肝」病人 移植兒60%肝重生

健康主題館／跨越萬里的呼吸旅程…橫膈膜節律器植入 三總完成全台首例國際醫療

34歲男打手遊突發心肌梗塞！18年菸齡「3條血管阻塞」 醫揭救命關鍵

A型流感險致命...7旬男併發心肌梗塞 4科聯手7小時救回

相關新聞

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

桃園國際機場第二航廈今天中午12時許，發生一起外國籍7歲兒童在一樓入境大廳掉落防墜網事件，後經機場消防隊協助脫困，機場公司呼籲家長應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施以免釀成意外事故。

「塑膠袋之亂」延燒 便當店不提供、登山團也呼籲山友須自備

國人過去經歷過「衛生紙之亂」、「口罩之亂」，此次中東戰火能源危機又引發塑膠製品飆漲，許多餐飲業者吃不消，高雄有自助餐業者公告不提供塑膠袋，另有大寮區的肉包店要求消費者拿塑膠袋要付一元。網友驚嚇說，現在買包子不只要準備包子錢，還要準備「袋子稅」。

是你嗎？統一發票開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

統一發票開獎，統一超商7-ELEVEN本期共有3位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎100萬。

幸運兒是你嗎？momo購物網驚喜開出統一發票200萬元特獎、20萬元頭獎

財政部今天（3月25日）公佈最新一期民國115年1～2月統一發票中獎號碼，momo購物網開出1名「200萬元特獎」得主及1名「20萬元頭獎」幸運兒。

便秘用力上廁所竟猝逝 醫：用力憋氣血壓飆「三大重症」誘發風險大增

近日，有位民眾在Threads發文指出，家人便秘上廁所用力，竟不幸猝逝，引發外界關注。對此，新光醫院心臟內科主治醫師魏丞駿表示，現在許多人有便秘問題，一旦排便不順，需要十分用力時，容易造成血壓及腹壓、胸壓、腦壓升高，若已有心血管功能不佳、心臟病史者，不只可能引發心肌梗塞，還可能誘發腦中風、主動脈剝離等，這在臨床上不算少見，提醒上廁所時須提高警覺。

腫瘤科醫師提3大抗癌飲食選擇 「彩虹飲食」提升抗氧化力

腫瘤科醫師廖志穎近日在臉書分享最新健康觀點，指出相較於過去強調「忌口」的抗癌觀念，現今醫學更重視「抗發炎飲食」，呼籲民眾從日常餐桌調整飲食習慣，以降低癌症風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。