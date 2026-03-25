全台最年輕案例！台中12歲男童換心後瓣膜退化微創手術免開胸救命

台中一名12歲男童出生即罹患複雜型先天性心臟病，經歷心臟移植等多次大型開心手術，近期因人工瓣膜退化導致嚴重右心衰竭，病情惡化，成功接受中國醫藥大學兒童醫院兒童心臟科主任徐宗正、醫師莊子瑤帶領團隊執行的「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，成為全台接受此術式最年輕的病例。

這名男童出生僅一周便因大血管轉位，出生後一周即接受動脈轉位手術，成長過程更因擴張型心肌病變與嚴重心衰竭，8歲接受心臟移植手術，但移植後出現急性排斥反應、心律不整、腎功能衰竭等併發症。

男童後續因密集心臟切片檢查導致三尖瓣嚴重逆流，10歲置換人工瓣膜，但兩年後瓣膜卻迅速退化，出現嚴重狹窄與逆流，引發右心衰竭、合併心房撲動與腹水問題，病情再度惡化。

院方說明，考量男童過去多次開心手術，胸腔嚴重沾黏，再次手術風險極高，經多專科團隊嚴密評估，決定採用國際新興微創技術「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」，術中與麻醉科同步掌握男童狀況，透過心導管方式，將人工瓣膜精準植入既有退化瓣膜內部，避免再次開心手術所帶來的高度風險。

院方指出，此次心導管手術約90分鐘順利完成，術後經影像與血流動力學評估顯示，新植入瓣膜運作良好，右心衰竭症狀明顯緩解，腹水消退，心律穩定，恢復情況良好，活動力與生活品質皆顯著提升，後續將持續門診追蹤與心臟功能監測；男童術後重返校園，重拾童年的快樂時光。

莊子瑤表示，對於多次開心手術風險高後男童而言，經導管瓣膜介入治療可提供較安全且微創的手術選項，未來也希望讓更多患有多重心臟疾病的重症兒童受惠。

院方說明，「經導管三尖瓣瓣中瓣置放術」目前多應用於成人瓣膜退化病人，兒童案例在國際間也屬罕見。院方過去已有兩例較年長病人手術成功經驗，本次完成國內最年輕12歲經導管置放術，對國內兒童心臟介入治療發展具有重要指標意義。