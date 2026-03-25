65元購買豆漿、豆腐中千萬！全聯1、2月統一發票特別獎落在這縣市

今年首期統一發票開獎囉！115年1、2月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中向上門市，中獎者消費65元購買豆漿、豆腐商品，即獲得特別獎1,000萬元。特獎200萬開出門市為台北文山興隆，幸運中獎者消費446元購買滷味拼盤、泡麵、飲品等商品，即獲得特獎200萬元。

本期千萬特別獎獎號為「87510041」，獎金200萬元的特獎號碼為「32220522」。3組頭獎（20萬元）獎號分別為「21677046」、「44662410」、「31262513」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4,000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1,000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。本期雲端發票專屬獎500元獎同樣增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，不怕搞丟又享有更多中獎機會。

本期中獎發票領獎期間為115年4月6日至115年7月6日，提醒這2個月份有到全聯消費的民眾，趕快找出家中的發票對一下，幸運得主可能就是自己。

全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎。若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。