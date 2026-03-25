麥當勞擬招募1千名正職 餐廳經理年薪上看150萬

台灣麥當勞今天宣布，今年擬招募1000名正職人員，並將儲備幹部起薪從4萬2900元調升至4萬3400元；而餐廳經理起薪逾6萬元，加計年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬元。

因應勞動市場需求，並提供顧客更好的服務，台灣麥當勞今天透過文字說明公布年度徵才及調薪資訊。

台灣麥當勞表示，預計今年全年招募1000名正職人員，包含餐廳儲備幹部300名，以及700名正職服務員，不論應屆畢業生、新住民、中高齡及退休人士，都歡迎加入。

在薪資部分，台灣麥當勞指出，自2026年起，麥當勞儲備幹部起薪由新台幣4萬2900元調升至4萬3400元（訓練期3萬8400元，含津貼），餐廳副理起薪由5萬400元調升至5萬900元。

至於餐廳經理起薪則從6萬900元，調升至6萬1400元，加上年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬元。

麥當勞提到，正職服務員起薪3.2萬元、大夜正職服務員4.1萬元，不僅有年終獎金，全年還有優於業界的137天休假日，以及麥當勞特有的「10年特休」，滿10年即可享有8週給薪假期。

另外，饗賓集團今年持續穩健展店，業者日前表示，目標正職人員占比達到85%，預計招募約600名內外場正職人員及100名計時人員，同時建立完善的薪酬調整機制，綜合考量公司營運與發展、個人績效與職務發展、產業及市場薪酬水準及長期的人力組織。