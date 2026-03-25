未來一周2道鋒面影響 北部地區留意雷雨…這2日水氣較盛

氣象署表示，未來一週有2道鋒面影響，北部地區易有陣雨或雷雨，東半部地區易有陣雨；其中31日、4月1日鋒面水氣較盛，中部以北及東北部地區皆易有雷雨發生。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，未來一週有2波鋒面及東北季風影響，期間在北部地區易有局部雷雨發生，尤其第2波水氣較多、降雨範圍較廣。

劉沛滕表示，明天白天天氣與今天相似，高溫略回升；明晚起鋒面接近，基隆北海岸及北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨；27日鋒面通過及東北季風增強並影響，北部仍要留意雷雨，且雨區擴大至中部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

劉沛滕指出，28日東北季風減弱，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫陣雨，大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨；29、30日水氣減少，各地天氣相對穩定溫暖，午後因暖濕空氣對流影響，西半部山區易有局部雷陣雨。

劉沛滕說，31日、4月1日另一道鋒面影響，且水氣較多，中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或局部雷雨，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨；預估清明連假水氣仍然偏多，但降雨情況仍需要進一步觀察。

劉沛滕提到，雖然第2道鋒面水氣較多，但由於3月中旬以來整體降雨偏少，因此對於水情僅略有挹注。

氣溫方面，劉沛滕表示，未來一週沒有明顯的冷空氣南下，各地低溫約攝氏18至22度之間，中南部高溫變化不大，約27至31度，局部地區會達32、33度以上，要留意日夜溫差；北部普遍高溫約25至28度，東北季風影響期間略降至23、24度。

劉沛滕提醒，明晚至27日清晨馬祖及台中以北地區有局部霧或低雲，影響能見度。