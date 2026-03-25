缺藥問題如何解？長庚執行長游進邦：藥品經濟效益低落是常見主因

總統賴清德日前表示，俗稱「砍藥價」的藥價調查（DET）機制將研議暫停3年。這場由國家最高層級發起的藥價保衛戰，顯示「藥品韌性」已正式升格為國安課題，長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，台灣缺藥的常見原因之一是「經濟誘因不足」：當健保支付價格長期下修、利潤空間被壓縮，廠商可能基於產能配置與市場策略，降低供應量甚至退出市場。

缺藥不僅是「領不到藥」，更可能導致「無法手術」

游進邦指出，台灣藥品市場僅2300萬人，規模本就有限，加上健保藥價年年調降，當藥價跌至業界俗稱的「地板價」，表示價格已接近或低於維持供應的合理成本，廠商發現生產效益低於預期，甚至不如將產能挪去生產其他更具價值的藥物時，就會選擇讓藥品退出市場。

許多人認為缺藥只是換個牌子吃藥即可，但在臨床第一線，缺藥可能導致治療延誤或替代用藥風險上升，嚴重時影響病人安全。長庚醫療財團法人行政中心藥事管理部組長陳玉瑩指出，以手術常用的沖洗用生理食鹽水為例，一旦供應吃緊，清創、沖洗、止血等必要處置會受到影響，急診或緊急手術可能因此延誤，病安風險也會上升。

長庚體系的應對之道，12院區的「智慧化監控」

面對波詭雲譎的國際供貨環境，長庚醫療體系展現管理韌性。游進邦指出，長庚的管理核心在於「讓風險在發生前被看見」。透過整合旗下12個院區的「醫療資材存量管理」及「藥品短缺處理機制」，管理端能即時掌握每一種藥品的流向與庫存。

陳玉瑩解釋，長庚不以固定「數量」當唯一庫存標準，而採用「動態安全天數」的概念管理，電腦系統會依近期耗用趨勢與季節性需求，例如冬季流感、呼吸道藥物需求量上升，滾動校正，兼顧不浪費與不中斷供應。

回顧2024年永豐輸液事件，陳玉瑩提到：「在供應正式中斷前，我們透過預警機制提早調整採購與調度，讓多數院區足以支應一段時間，從而降低臨床衝擊。」游進邦補充，「當時不少醫療院所面臨供應吃緊，我們依耗用趨勢與臨床風險優先順序，啟動跨院區調撥，優先將資源供應至急用、用量高或風險較高的院區，確保急診與緊急手術等必要救治流程不中斷，展現極佳管理韌性」。

多元供應策略與品質把關，打破「原廠藥」迷思

為了解決高度仰賴進口與單一藥廠斷貨的風險，長庚推動「多元供應策略」。陳玉瑩表示，針對維持生命跡象或臨床不可中斷的關鍵品項，在可行範圍內採取多來源策略，優先確保同成分、同規格至少兩家供應，以分散單一斷供風險。

針對民眾對替代藥物的疑慮，陳玉瑩指出，「在品質把關上，我們從前端嚴控源頭，要求廠商提供原料藥（API）相關檢驗／品質文件；在後端，利用長庚體系的龐大數據進行『真實世界資料（RWD）分析』，結合院內使用經驗與資料做持續監測，確認在臨床成效與安全性上未見顯著差異，提升第一線對替代用藥的信心。」

此外，如遇沒有相同成分藥品可以替代，藥師與醫師共同建立「同治療位階」替代原則，並把替代規則、劑量換算與注意事項同步進醫囑／資訊系統，讓第一線在缺藥時能快速地處置，降低轉換風險。

推動「區域性聯盟」與「PILLS－Center國家級藥物智慧物流與儲備中心」

對於政府即將投入240億的「國家藥物韌性計畫」，游進邦強調，政府應嚴謹定義並訂定「關鍵藥品」清單，定出絕對不能缺的藥，讓後續資源配置到位；在扶持國內藥廠上，不能只靠價格補貼，那可能面臨貿易規範疑慮，應改採示範計畫，鼓勵醫院開立學名藥，並從製造端給予補助。他建議推動「區域性聯盟」，與東南亞國家合作跨國分工生產，分散單一供應鏈斷裂的風險，解決台灣市場規模不足的經濟問題。

陳玉瑩則期待，未來能落實全國性的「PILLS－Center藥物智慧物流與儲備中心」。將廠商、醫院、社區藥局的資訊串接，建立全國性的監測與預警平台，政府就能更早辨識是「產能不足」或「配送／分配不均」，並在供應緊張時依風險分級訂出優先順序：如慢性用藥以社區端連續領藥為優先，醫院端則提早啟動替代與轉換，降低民眾領藥焦慮。

長庚醫療財團法人行政中心藥事管理部組長陳玉瑩期待，政府能落實全國性的「PILLS-Center 藥物智慧物流與儲備中心」，以便精準判斷缺藥是「產能不足」或「配送不均」，並在供應緊張時依風險分級訂出優先順序。圖／長庚醫療財團法人行政中心提供