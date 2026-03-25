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北市兒童月登場！清明連假持數位學生證免費搭捷運 多場館享優惠

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教育局今舉行兒童月記者會，以「夢想台北．兒童造市」為主題，除了翻轉上下課外，整個4月份國小以下孩童只要持「兒童月歡樂地圖」即可享有各場館優惠活動，此外4月3日至6日只要持數位學生證及兒童卡就能免費搭乘捷運。圖／教育局提供
北市教育局今舉行兒童月記者會，以「夢想台北．兒童造市」為主題，除了翻轉上下課外，整個4月份國小以下孩童只要持「兒童月歡樂地圖」即可享有各場館優惠活動，此外4月3日至6日只要持數位學生證及兒童卡就能免費搭乘捷運。圖／教育局提供

北市教育局今舉行兒童月記者會，以「夢想台北．兒童造市」為主題，除了翻轉上下課外，整個4月份國小以下孩童只要持「兒童月歡樂地圖」即可享有各場館優惠活動，此外4月3日至6日只要持數位學生證及兒童卡就能免費搭乘捷運。

本次以「夢想台北．兒童造市」為主題，除各校原有推動「翻轉上下課」上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生依興趣自主學習、成為學習的主人外，整個4月份凡國小以下孩童持「兒童月歡樂地圖」即可享有各場館優惠活動，場館涵蓋12行政區，包括各大運動中心，還有台北市立美術館、兒童新樂園、台北市立動物園等；且4月3日至6日只要持數位學生證及兒童卡就能免費搭乘捷運。

局長湯志民表示，4月4日至4月5日，上午11時至下午5時與台北流行音樂中心合作辦理「北流歡樂島大劇院」活動，邀請YOYO家族、米特動物樂園及如果兒童劇團帶來多元表演，結合音樂、戲劇與互動內容，讓孩子在參與中感受表演藝術的魅力。

為鼓勵親子多出門走動，即日起至4月25日至大台北河濱公園騎乘自行車，「追風補給站」活動串聯27個景點，凡完成6個景點掃描QR Code即可兌換摸彩券，讓孩子在踩踏中認識周邊特色景點，享受親子同遊、城市漫遊與探索自然的樂趣，即日起至4月26日，「夢想台北」畫展將於國立台灣科學教育館B1廊道展出，透過孩童畫作呈現其心中理想城市的樣貌，展現對未來生活環境的想像與期待。

湯志民說，4月25日中午12時30分至晚間8時30分在信義區新光三越香堤大道辦理「童夢舞台」活動及體驗32個探索學習攤位；同日中午12時至下午4時國父紀念館映池周邊集結6款大型工程車，將路面銑刨機、鏟土機及鋪裝機等機具帶入現場，讓民眾能近距離認識工程車功能與城市建設運作，理解維護道路品質與城市安全的重要性。

副市長林奕華今出席記者會表示，市府非常樂意投資在孩子身上，為營造更優質的成長環境，持續投入資金改建校舍，此外還有免費營養午餐、生生喝鮮奶等資源投入，她也說此次「兒童造市」主題強調大人與孩子都應保有「童心」，保持創造力與想像力，勇敢追夢，共同打造一個更美好的台北市。

湯志民 表演藝術

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