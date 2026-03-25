便秘用力上廁所竟猝逝 營養師：現代人「三大不良習慣」致排便不順

近日，有位民眾在Threads發文指出，家人便秘上廁所用力，竟不幸猝逝，引發外界關注。現代人常見便秘、排便不順等問題，對此，新光醫院營養師莊子瑩表示，臨床常見患者便秘問題，多與飲食、喝水、運動有關，若要改善便秘，應多補充膳食纖維及蔬菜、喝足量的水及適度運動，有助排便順利，讓排便時不要過度用力，以防心肌梗塞等急重症。

莊子瑩說，現代人工作繁忙，平時三餐蔬菜量少，尤其是許多上班族自帶便當，為了方便烹調，蔬菜量也不足，且工作須一直盯著電腦，常忘了補充水費，甚至必須久坐，導致運動量不足。

因此，為緩解便秘問題，莊子瑩說，第一、平時應多補充膳食纖維，如燕麥、奇亞籽、蘆筍等，以及深綠色蔬菜，而民眾平時若有補充益生菌、天貝，幫助排便的習慣，建議益生菌務必要在空腹時補充，較有促進腸道蠕動的效果。第二、喝水部分，約以每公斤體重喝30c.c.計算，以60公斤體重成人來說，每日喝水量為1800c.c.。

至於，運動量不足問題，莊子瑩建議，平時可以多爬樓梯，少做電梯，並於晚餐後多散步、健走，以增加腸胃道蠕動，避免便秘。

莊子瑩說，一般正常排便為一至二天一次，但若排便習慣改變，如果一天排便五、六次，或超過三天未排便，研判有可能是大腸急躁症，建議應就醫檢查，之後再介入飲食、運動等慢慢調整。她說，民眾很少是單一便秘問題就醫，但若有便秘問題仍應提高警覺，有可能是腸胃道疾病的警訊，甚至是大腸癌前兆，必須提高警覺。