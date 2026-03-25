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台灣首支釀清酒水稻台南21號問世 技轉6家業者

中央社／ 記者汪淑芬台北25日電
農業部台南區農業改良場25日舉行記者會，介紹台灣首支釀酒用水稻品種「台南21號–南藏」。中央社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
農業部台南區農業改良場25日舉行記者會，介紹台灣首支釀酒用水稻品種「台南21號–南藏」。中央社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

農業部台南區農業改良場花了8年時間，育成台灣首支釀造清酒用的水稻「台南21號-寶藏」，象徵台灣釀酒專用的酒米育種技術突破，今天與6家業者簽技術移轉合約。

台南農改場今天舉行記者會，介紹台灣首支釀造清酒用的水稻品種「台南21號-寶藏」。

台南農改場場長陳昱初說，台灣清酒市場逐年成長，台灣目前釀造的清酒，有些使用台灣的食用米，效率不如酒米，也有直接引進日本主流酒米品種來釀造，會因日照關係等微氣候因素，導致產量低與蛋白質過高，影響風味。

陳昱初說，「台南21號」是採用分子標記育種技術，計畫執行時間為8年，加上事前蒐集資料、取得品種權到委託試驗釀造，前後長達10年，象徵台灣釀造專用酒米育種技術突破，為打造具在地風土特色的頂級台灣清酒奠定基礎，希望未來在酒米應用領域有更多發展，提升國產稻米多元利用價值。

台南農改場副研究員許龍欣介紹「台南21號」育種過程，她說，理想酒米的關鍵特性，包括米粒大、心白率高、蛋白質含量低、吸水性佳及消化性佳，食用米雖也可釀清酒，但多半米粒較小，另為符合口感，心白率低，整體釀造效率比不上酒米。

許龍欣說，日本的酒米在台灣種植成效較不理想，「台南21號」是利用台灣的食用米品種「台南16號」為母本，日本酒米品種「美山錦」為父本，經過8代雜交，孕育出擁有「美山錦」釀造潛力，更能適應台灣氣候的專用清酒釀造品種稻米「台南21號」。

台南農改場也在記者會，與6家指標性業者舉行技術移轉簽約，開啟台灣清酒原料米邁入專用品種與契作生產的新里程碑。

6家技轉業者，包括：具百年清酒釀造底蘊的「台灣菸酒股份有限公司」、深耕清酒釀造與在地品牌的「霧峰區農會」、打造「天衡清酒」品牌的天為食有限公司、經營清酒服務及推廣本土釀造的「江偉達康有限公司」、投入清酒釀造用微生物資源開發的「工業技術研究院」、工研院與宜蘭縣政府共同輔導的「陞銘科技農業有限公司」。

霧峰區農會酒莊廠長陳永斌說，酒米的心白率高，澱粉含量比食用米多，在釀酒製麴時，麴菌更容易深入米心，將澱粉分解。

天為食公司執行長陳慧說，依據日本公布的數據，每年出口到國外的清酒，台灣排名第5，清酒在台灣市場具有潛力，台灣能培育出本土的酒米，值得期待釀造出更具特色的高品質清酒。

農業部台南區農業改良場育成台灣首支釀造清酒用的水稻「台南21號–南藏」，象徵台灣釀造專用酒米育種技術突破，25日並與6家業者簽署技術移轉合約。中央社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
農業部台南區農業改良場育成台灣首支釀造清酒用的水稻「台南21號–南藏」，象徵台灣釀造專用酒米育種技術突破，25日並與6家業者簽署技術移轉合約。中央社 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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