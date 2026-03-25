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徐佳青：華語教育、僑務據點增加 盼立院支持預算

中央社／ 台北25日電

僑委會委員長徐佳青今天表示，隨著台商赴海外投資，僑委會華語教育及服務據點增加，期盼年度預算能獲立法院支持，也將持續爭取更多員額；針對緬甸僑校重建，她擔憂後續撥款恐因年度預算未審，影響工程進度。

僑委會今天舉辦媒體聯繫茶敘，徐佳青致詞時表示，近年僑委會輔導僑界轉向主流活動，例如在美國大聯盟（MLB）舉辦「台灣日」活動，去年在美、加的21個球場登場，而美食巡迴展則與駐外館處合作，搭配重點慶典舉辦文化展演、美食活動，邀請當地政要參加。

僑委會自2022年至今已開設93所台灣華語文學習中心。徐佳青指出，今年已增設澳洲4所、加拿大3所、日本2所及紐西蘭1所，台灣華語文學習中心如今不僅提供台裔、華裔人士學習華語，也開放給國際人士，且定位成文化、語言交流平台。

徐佳青分享，今天與美國在台協會（AIT）就擴大台灣華語文學習中心量能交換意見，AIT將致函各州政府與僑委會對接。另今年在北美洲的6個僑教中心將升格為文化展演空間，這都需要立法院的預算支持。

徐佳青說，台積電在美國亞利桑那州、日本熊本以及德國德勒斯登設廠，僑委會也將強化當地服務，協助新移入僑民與當地社團聯繫。目前在德勒斯登已組婦女會，正著手設立僑校。過去在歐洲僅在德國、法國、英國派有僑務秘書，現在增加荷蘭、義大利等6個歐洲據點。

徐佳青強調，僑委會業務擴大、轉型，但不僅預算不足，也希望能持續爭取更多員額。

記者關切，去年3月緬甸強震損壞多間僑校，僑委會發起賑災募款的執行狀況為何，又校舍重建是否受到115年度預算未審影響。

徐佳青說明，震災捐款第1部分用於受災戶半年生活輔助費，另一部分則是災後兩個月內的緊急物資採購，送到受震災影響的僑區，兩者都已執行完畢，第3部分才是僑校校舍重建及設備採購。

徐佳青指出，位於曼德勒的僑校受損情況最嚴重，有倒塌情況。依計畫案，重建經費依施工進度分3期撥款，第1期是由捐款支持，後兩期則是由僑委會公務預算支出，目前仍在第1期，若僑委會年度預算在後續撥款前未審查通過，恐影響工程期程。

義大利 台積電 AIT 徐佳青 僑委會

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