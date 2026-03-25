2年半查獲近5000違法醫材業者 最重判5年罰2000萬

衛福部統計，過去2年半來，查獲近5000家業者使用違法醫療器材，包括未經核准擅自輸入、無照醫療器材商等，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科2000萬元以下罰金。

橋頭地檢署偵結一起醫美詐騙案，醫美詐團以工作室引進中國製假儀器，不法獲利逾新台幣千萬元。衛生福利部醫事司副司長劉玉菁昨天接受媒體聯訪表示，衛福部食品藥物管理署已與海關、檢調及地方衛生局建立合作查緝管道。

根據衛福部醫療器材檢查暨查獲違法統計，民國112年共稽查2萬4154家，查獲1908家違法；113年2萬6841家中，違法業者有2174家；114年1到6月稽查1萬4367家，已抓包849家違法業者。

至於違規樣態，包括不良醫療器材、未經核准擅自製造、未經核准擅自輸入等。自113年起「查獲違法醫療器材」項下刪除「樣品或贈品出售」、新增「無照醫療器材商」。

食藥署表示，依據醫療器材管理法規定，應先取得醫療器材許可證或登錄，始得製造或輸入醫療器材。

若冒用其他合法醫療器材名稱、說明書或標籤者，或意圖販賣、供應而未經核准擅自製造、輸入醫療器材者，依法應負刑責。視違法情節，可處2到5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬至2000萬元以下罰金。

此外，食藥署指出，依藥事法規定，輸入藥品應向食藥署辦理查驗登記，取得藥品許可證後，始得由許可證持有者或其授權者輸入。

倘未經核准擅自輸入，屬藥事法定義之禁藥，依規定可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；販賣或意圖販賣而陳列者，可處7年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。