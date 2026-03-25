老闆快看！Apple Business整合平台升級登場 裝置管理、行銷一站掌握

快跟老闆說這個好消息！對於全公司幾乎都在用iPhone、Mac的團隊來說，Apple這次升級推出的全新「Apple Business」整合式平台，很可能成為企業數位管理的最佳解方。Apple正式將過去分散的企業服務全面整合，打造一個涵蓋裝置管理、協作工具與品牌經營的一站管理平台，並預計自4月14日起於全球超過200個國家與地區上線，既有用戶更可免費升級使用。

此次升級最大亮點在於，Apple Business首度將過往需額外導入的管理工具全面內建，包括行動裝置管理（MDM）功能，企業可透過單一平台掌握所有Apple設備狀態與設定。透過全新「Blueprints」機制，管理者能預先設定裝置配置、應用程式與安全政策，員工開箱裝置後即可自動完成部署，大幅降低IT門檻，特別適合中小企業快速導入。

在企業最關注的帳號與資安層面，Apple Business導入「Managed Apple Accounts」，支援將工作與個人資料加密分離，兼顧企業安全與員工隱私。同時整合外部身分識別系統，包括Google Workspace與Microsoft Entra ID，可自動建立員工帳號並進行權限控管，進一步提升企業在帳號管理上的效率與一致性。

除了設備與帳號管理，Apple也首度將企業溝通工具納入平台核心。Apple Business支援自訂網域的企業電子郵件、行事曆與公司目錄服務，讓企業可直接在Apple生態系內完成日常協作與排程管理，無需仰賴第三方服務。透過行事曆委派、群組管理與聯絡資訊整合，團隊溝通更加即時順暢。

在品牌經營方面，Apple Business也同步升級企業在Apple生態中的曝光與管理能力。企業可統一管理品牌名稱、標誌與關鍵資訊，並同步呈現在地圖、郵件與錢包等服務中。透過更豐富的地點卡功能，商家可自訂營業資訊、活動內容與促銷訊息，甚至加入預約與訂購入口，直接將搜尋流量更直覺導向實際商機，同時透過後台分析數據掌握顧客互動行為。

Apple Business上線後，原有的Apple Business Essentials、Apple Business Manager與Apple Business Connect將全面整併並停止獨立提供，既有資料與設定將自動轉移至新平台，用戶也不再需要額外支付裝置管理相關費用。整體而言，Apple Business不僅大幅簡化企業導入流程，更透過軟硬體與服務的深度整合，吸引更多企業投入Apple生態系的懷抱。

Blueprints新功能讓使用者可輕鬆將裝置套用預先設定值和app，確保一致性與安全性，並為員工提供零接觸部署。圖／Apple提供

透過Apple Business，企業可一致管理在Apple「地圖」、「錢包」及其他功能與app中呈現的品牌名稱、標誌和關鍵資訊。圖／Apple提供

Apple Business提供搜尋、瀏覽以及點擊操作等相關數據，以便了解顧客如何在「地圖」上發現地點並與其互動。圖／Apple提供