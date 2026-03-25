統一發票開獎…全家7幸運兒抱回大獎！他花39元買茶飲就中千萬

統一發票開獎，全家共有7位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、台南及屏東，本期特別獎1000萬元開出2組，獎落全家屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低只以39元購買兩瓶茶飲，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費80元購買水、茶飲及咖啡，同樣一舉抱回千萬大獎。

全家表示，特獎200萬元開出2組，獎落於鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。

全家表示，頭獎20萬元有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於全家新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期全家共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。