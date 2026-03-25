地面水體比照飲用水標準 環境部水質標準增訂PFAS、氨氮等基準值

為與時俱進提升全國水體品質、維護民眾用水安全，環境部今修正發布「地面水體分類及水質標準」，包含水質基準增訂全氟及多氟烷基物質（PFAS）、大腸桿菌及修訂氨氮基準值，與飲用水標準一致；水體適用性質則增加「水域遊憩」。

環境部水質保護司表示，地面水體分類及水質標準分為「保護人體健康」及「保護生活環境」兩大類環境基準。保護人體健康方面，基於PFAS在環境中難以分解且對人體具危害風險，近年受到國際高度關注，因此本次增訂甲、乙類水體「全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸（PFOS）」合計基準值50ng/L，與現行飲用水水質標準一致。

水保司表示，保護生活環境方面，原有「大腸桿菌群」指標精進調整為「大腸桿菌」，以真實反映水體受糞便汙染狀況，更具備實質公共衛生意義，並與國際檢測趨勢接軌。另為水體用途與基準同步，調修丙類水體氨氮基準與飲用水水源水質標準一致。

水保司指出，隨著國內河川汙染大幅削減，民眾親近水岸與參與水上活動日益風行，對水域遊憩的水質需求也隨之增加，為落實「知水、護水、親水、愛水」的施政願景，本次修正特別增訂丙類以上水體適用「水域遊憩」性質，呼應水體永續治理明確目標。