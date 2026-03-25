便宜又大碗？ 醫曝豆芽菜「1致命傷」：飽足感都是假的

鐵板燒料理中絕對少不了的「豆芽菜」，因為價格親民、口感清脆，是許多小資族和家庭餐桌上的常客。不過，家醫科醫師温梓言近日發文示警，豆芽菜的含水量其實高達90%以上，若長期用來取代一般葉菜類，不僅營養密度過低，還會讓身體陷入「微量元素飢渴」的亞健康狀態。

温梓言醫師在Threads上分享了一則關於豆芽菜的「冷知識」。他指出，豆芽菜的含水量極高，以綠豆芽為例，水分就高達93%。這意味著，雖然同樣是吃下一整盤青菜，豆芽菜的實質營養密度與纖維含量，普遍遠低於多數的綠色葉菜類。

為何吃豆芽菜總是覺得很飽？温醫師解釋，這其實是一種「偽飽足感」。因為豆芽菜的纖維質地較硬，需要咀嚼很久，加上滿滿的水分撐場，容易讓人產生「已經吃了很多蔬菜」的錯覺。若長期用它來取代一般葉菜，身體很可能會處於「熱量足夠，但微量元素卻飢渴」的失衡狀態。

雖然豆芽菜含有豐富的維生素C，但在其他關鍵的營養素上卻明顯落後。温醫師點出，深色葉菜類的強項在於富含鈣、鎂、鉀以及葉酸，這些都是維持人體機能的重要微量元素，單靠吃豆芽菜是無法充分補充的。面對網友提問「黃豆芽是否也一樣？」温醫師則補充，黃豆芽的水分比綠豆芽稍微低一點，因此營養密度「稍微」優於綠豆芽。

這篇貼文曝光後，引發網友熱烈討論。不少人恍然大悟留言：「難怪鐵板燒很愛炒豆芽菜，炒盤上嘶嘶啪啪的都是水的聲音」、「大學窮學生超常吃，一大包才10元」、「養爬蟲類的都知道，運送蟋蟀時會放豆芽菜當作『飲水來源』」。

不過，温醫師也強調，食物沒有絕對的好壞，這篇冷知識並不是要大家「拒吃」豆芽菜。温指出，豆芽菜依然是便宜且好取得的食材，只要記得別把它當作唯一的蔬菜來源，多搭配其他深色葉菜類，均衡攝取才是維持健康的關鍵。