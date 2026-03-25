花39元買茶飲中千萬！全家便利商店1～2月統一發票共開出10張大獎

全家便利商店本期（115年1～2月）中獎統一發票，共有7位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、台南及屏東。本期特別獎1,000萬元開出2組，獎落「全家」屏東愛園店、冬山義成店，其中一位幸運兒只花39元購買兩瓶茶飲，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費80元購買水、茶飲及咖啡，同樣一舉抱回千萬大獎。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」鶯歌車站店、大里金大發店，其中一位幸運得主花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let’s Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。

頭獎20萬元有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬100萬元獎，本期「全家」共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。