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是你嗎？統一發票1-2月開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

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全家開出七組發票大獎！橫跨七縣市 千萬獎兩組出爐

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全家便利商店本期中獎發票，共有七位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、台南及屏東。本期特別獎1,000萬元開出兩組，獎落「全家」屏東愛園店、冬山義成店，幸運兒最低只以39元購買兩瓶茶飲，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費80元購買水、茶飲及咖啡，同樣一舉抱回千萬大獎。

特獎200萬元開出兩組，獎落於「全家」鶯歌車站店、大里金大發店，幸運得主最低僅花費119元購買uno pasta奶油蒜香雞義大利麵及綠茶，就將200萬大獎抱回家；另一位幸運兒則以300元購買10杯Let's Café特大杯冰經典美式即喜迎大獎。

頭獎20萬元有三位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」新竹內湖店、台南車頭店及桃園莊敬店，最低僅花費59元購買瘋狂起司三明治搭配牛奶的早餐優惠組合，就幸運中獎。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出3組，獎落芎林綠獅店、三峽大勇店及內埔壽比店，其中一位幸運得主以53元購買夯番薯及茶葉蛋，即幸運抱走100萬大獎；另一位幸運兒則以47元購買兩瓶FamiCollection鹼性離子水，就將百萬大獎帶回家。

雲端發票 電子發票 財政部 全家便利商店

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