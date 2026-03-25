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APEC菸害防制研討會聚焦新興菸品 專家：聚焦監管與戒菸

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署舉辦國際研討會，邀請APEC經濟體之多國專家學者參與，交流分享新型態菸品的管制策略與菸害防制政策。本報資料照片
國健署舉辦國際研討會，邀請APEC經濟體之多國專家學者參與，交流分享新型態菸品的管制策略與菸害防制政策。本報資料照片

菸害嚴重威脅心血管與呼吸系統健康，每年導致全球超過800萬人死亡，有700萬人死於直接吸菸。除了高死亡率，新興菸品也威脅年輕族群，衛福部統計，電子煙在青少年中的使用率在3年內倍增，顯示新型菸品對年輕世代的危害上升。

菸害防制是全球高度關注的公共衛生議題，面對新型態菸品興起的挑戰，國健署今日舉辦國際研討會，邀請APEC經濟體之多國專家學者參與，分享新型態菸品的管制策略與菸害防制政策，期盼藉此強化亞太地區公共衛生夥伴關係，朝打造無菸環境、推動全球健康發展的共同目標邁進。

今年主題為「APEC新尼古丁及菸草產品之菸害防制挑戰國際研討會」，聚焦於電子煙、加熱菸等新型態菸品，共有來自澳洲、加拿大、印尼、日本、南韓、馬來西亞、秘魯、新加坡、泰國、美國及台灣等11個APEC經濟體之專家學者與代表，交流各國菸害防制政策及其因應策略。

澳洲雪梨大學公共衛生學系教授Becky Freeman分享全球菸害防制面臨的最新趨勢與挑戰，聚焦新型尼古丁及菸草產品快速發展所帶來的公共健康議題，探討各國在電子煙等新興產品之管理與監管策略。菸草業為吸引年輕人，不斷運用「4D手段」干擾公共衛生政策，削弱維護大眾健康所制定的措施。

Becky Freeman指出，「4D手段」包括欺騙（Deception）、擾亂（Disruption）、虛偽（Disingenuity）、妖魔化（Demonisation），菸商宣稱「新產品僅供成年人戒菸使用」，且將新興產品包裝成技術創新。面對新興菸品的挑戰，各國需要建立嚴格的法律監管制度，才能終結尼古丁成癮的世代循環。

新加坡保健促進局預防健康計畫與獎勵處處長Alice Ong指出，在全球電子煙迅速普及且產品不斷演進的挑戰下，新加坡政府提出了一套整合監管、預防教育與戒菸支持的「全政府」（Whole-Of-Government, WOG）應對框架，核心不僅由單一衛生部門主導，而是動員多個部門共同參與，並採取全面禁止的監管方針。

Alice Ong強調，新加坡教育部在預防策略中扮演重要角色，防制宣導被直接融入學校課程中，藉此揭露電子煙對肺部、大腦與心臟的傷害。目前，新加坡的吸菸率已降至8.4%的歷史新低，政府透過高菸稅、極度限縮吸菸區域、積極防制新型菸品等多管齊下，為全球菸害防制提供了重要的參考範本。

為有效控制菸害，我國自民國86年施行「菸害防制法」以來，成人吸菸率已顯著下降。但隨著電子煙、加熱菸及尼古丁袋等新類型產品出現，菸害防制工作也面臨新的挑戰。為此，國健署於112年推動修法，將電子煙等類菸品，以及符合菸品定義的新型態菸草產品（如加熱菸）納入管理，並持續完善法規制度。

國健署強調，將持續結合地方政府衛生局及跨部會合作，依法查緝違法產品，推動戒菸服務。透過本次國際研討會，進一步深化與APEC各經濟體的交流合作，強化區域公共衛生夥伴關係，朝向打造無菸環境的目標邁進。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署 APEC 電子菸

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