偏鄉看牙難每2名學童1人蛀牙 雲林縣府砸資源與牙醫師進校園搶救
雲林縣牙醫師長年不足，部分鄉鎮甚至無牙醫，學童齲齒率遠高於全國平均，約每兩人有一人蛀牙，因就醫不便，過去多仰賴牙醫師公會巡迴診療，但受限距離與設備不足，兩年才能服務一次，不少孩子治療時已是滿口爛牙，縣府去年自籌經費，在12所學校設置固定診療椅，安排專車接送偏遠學生，今年再增4校，目前已20多名牙醫師投入巡迴，頻率提升至每年一次。公會理事長黃昭賢表示，隨資源到位，學童口腔健康可望逐步改善。
對比都會區，台北市250多萬人口有逾3600名牙醫師，平均700人就有一名牙醫照護；雲林縣65萬人口僅約190名牙醫，平均一名牙醫須服務3000多人，20鄉鎮中口湖、二崙多年無牙醫駐診，直到今年口湖才迎來一名牙醫，多鄉鎮執業牙醫師僅個位數，且逼近退休年齡，服務量能減少，「到診所看牙，在雲林偏鄉顯得困難重重」。
因就醫不便，牙醫荒也成了偏鄉孩子難以啟齒的痛，常見有孩子蛀牙嚴重到僅剩殘根，不敢開口笑，也間接影響身心發展，雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢回憶，過去20多年來，公會雖積極推動校園巡迴，但當時僅能依賴搬家公司載運三台簡陋的搬運式診療椅，在60多所偏遠小學間奔波。受限於設備與人力，輪完一圈往往耗時兩年，許多孩子在醫師首度到訪時，早已錯過黃金治療期，滿口齲齒令人痛心。
雲林縣直至113學年度國小一年級學童蛀牙率45.91%，仍高於全國平均29.8%，顯示口腔健康問題嚴峻。黃昭賢分析，除醫療資源不足外，偏鄉隔代教養、新住民家庭比例高，家長口腔保健觀念不足，也是重要因素。
教育處長邱孝文表示，縣長張麗善曾是牙科護理師，理解牙醫師巡迴服務的不便，去年自籌1200萬元，首創全國在口湖鄉、元長鄉等9鄉鎮、12所國小設置牙科診療設備，今年再增4校，台北市雲林同鄉總會、台灣雲林之友會也捐贈雲林移動式診療椅；衛生局長曾春美表示，有了固定診台，醫師能直接在校園完成填補與基礎治療，省去學童家長奔波之苦，也避免小病拖成大病的悲劇。
黃昭賢說，若無中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、醫缺召集人吳志浩、雲林縣長張麗善及縣府跨局處的合作，恐難以促成這件美事，隨資源到位，公會牙醫師紛紛加入支持巡迴校園服務，目前已有26名牙醫師加入，將巡迴期間縮短至一年，預計今年可服務88所學校，照顧逾8千名學童，相信未來幾年齲齒率能有明顯改善。
參與校園巡迴醫療的牙醫師、雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻表示，在公部門投入資源後，學童的口腔照護覆蓋率明顯提升，但他提醒，雲林牙醫師年齡層偏高，平均年齡逼近60歲，參與巡迴的醫師都已近退休年齡，未來恐有斷層，中央應有對策，祭出獎勵或誘因，讓年輕醫生願意往偏鄉移動。
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