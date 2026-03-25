偏鄉看牙難每2名學童1人蛀牙 雲林縣府砸資源與牙醫師進校園搶救

雲林縣牙醫師長年不足，部分鄉鎮甚至無牙醫，學童齲齒率遠高於全國平均，約每兩人有一人蛀牙，因就醫不便，過去多仰賴牙醫師公會巡迴診療，但受限距離與設備不足，兩年才能服務一次，不少孩子治療時已是滿口爛牙，縣府去年自籌經費，在12所學校設置固定診療椅，安排專車接送偏遠學生，今年再增4校，目前已20多名牙醫師投入巡迴，頻率提升至每年一次。公會理事長黃昭賢表示，隨資源到位，學童口腔健康可望逐步改善。

對比都會區，台北市250多萬人口有逾3600名牙醫師，平均700人就有一名牙醫照護；雲林縣65萬人口僅約190名牙醫，平均一名牙醫須服務3000多人，20鄉鎮中口湖、二崙多年無牙醫駐診，直到今年口湖才迎來一名牙醫，多鄉鎮執業牙醫師僅個位數，且逼近退休年齡，服務量能減少，「到診所看牙，在雲林偏鄉顯得困難重重」。

因就醫不便，牙醫荒也成了偏鄉孩子難以啟齒的痛，常見有孩子蛀牙嚴重到僅剩殘根，不敢開口笑，也間接影響身心發展，雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢回憶，過去20多年來，公會雖積極推動校園巡迴，但當時僅能依賴搬家公司載運三台簡陋的搬運式診療椅，在60多所偏遠小學間奔波。受限於設備與人力，輪完一圈往往耗時兩年，許多孩子在醫師首度到訪時，早已錯過黃金治療期，滿口齲齒令人痛心。

雲林縣直至113學年度國小一年級學童蛀牙率45.91%，仍高於全國平均29.8%，顯示口腔健康問題嚴峻。黃昭賢分析，除醫療資源不足外，偏鄉隔代教養、新住民家庭比例高，家長口腔保健觀念不足，也是重要因素。

教育處長邱孝文表示，縣長張麗善曾是牙科護理師，理解牙醫師巡迴服務的不便，去年自籌1200萬元，首創全國在口湖鄉、元長鄉等9鄉鎮、12所國小設置牙科診療設備，今年再增4校，台北市雲林同鄉總會、台灣雲林之友會也捐贈雲林移動式診療椅；衛生局長曾春美表示，有了固定診台，醫師能直接在校園完成填補與基礎治療，省去學童家長奔波之苦，也避免小病拖成大病的悲劇。

黃昭賢說，若無中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、醫缺召集人吳志浩、雲林縣長張麗善及縣府跨局處的合作，恐難以促成這件美事，隨資源到位，公會牙醫師紛紛加入支持巡迴校園服務，目前已有26名牙醫師加入，將巡迴期間縮短至一年，預計今年可服務88所學校，照顧逾8千名學童，相信未來幾年齲齒率能有明顯改善。

參與校園巡迴醫療的牙醫師、雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻表示，在公部門投入資源後，學童的口腔照護覆蓋率明顯提升，但他提醒，雲林牙醫師年齡層偏高，平均年齡逼近60歲，參與巡迴的醫師都已近退休年齡，未來恐有斷層，中央應有對策，祭出獎勵或誘因，讓年輕醫生願意往偏鄉移動。

參與校園巡迴醫療的牙醫師、雲林縣牙醫師公會前理事長沈茂棻每次巡迴醫療時都得帶著兩只行李箱的醫療器材，他說，參與巡迴醫療服務的醫師多數和他一樣逼近退休年齡，恐出現斷層。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府自籌1200萬元，首創全國在口湖鄉、元長鄉等9鄉鎮、12所國小設置牙科診療設備，透過牙醫師公會協助提供診療服務，讓學童口腔問題及早獲得改善，圖為潮厝華德福實驗小學的診療室。記者陳雅玲／攝影