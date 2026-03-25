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誇張！桃機二航廈驚見「小孩從電扶梯翻落卡保護網」消防隊緊急垂降救起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場第二航廈今下午1時許發生1名幼童自電扶梯翻越墜落，所幸有防墜網攔截未造成孩童受傷。 圖／01berich授權提供
桃園機場第二航廈今下午1時許發生1名幼童自電扶梯翻越墜落，所幸有防墜網攔截未造成孩童受傷。 圖／01berich授權提供

桃園機場第二航廈今下午1時許發生1名幼童自電扶梯翻越墜落，所幸有防墜網攔截未造成孩童受傷。桃園機場公司表示，經通報已由消防大隊救出幼童，呼籲家長及同行親友應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施。

機場公司表示，今天中午12時52分第二航廈一樓接機大廳北側，有1名幼童於家長未注意時自行翻越圍籬，幸由電坡道上方防墜網防護攔截。現場保全人員第一時間發現隨即通報，機場公司立即啟動應變，通報公司消防大隊到場，消防大隊於下午1時08分抵達現場準備救援，並以垂降方式成功救出幼童。

機場公司指出，該名幼童未受傷，經現場員警與家長釐清相關狀況後，該家長與幼童一同離開。另也提醒，航廈內人流往來頻繁，家長及同行親友應隨時留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施、跨越圍籬或進入危險區域，以維護自身安全。

桃園機場第二航廈今下午1時許發生1名幼童自電扶梯翻越墜落，所幸有防墜網攔截未造成孩童受傷。聯合報系資料照
桃園機場第二航廈今下午1時許發生1名幼童自電扶梯翻越墜落，所幸有防墜網攔截未造成孩童受傷。聯合報系資料照

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