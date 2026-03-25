碳費支出估逾40億元 環境部擬訂補助辦法

氣候法上路3週年，今年排碳大戶必須繳交碳費。環境部表示，5月底將收入第一筆碳費，預估支出約新台幣40.5億元，後續會再擬訂碳費補助辦法，如爬梳地方補助等。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，若業者提出自主減量計畫，並獲環境部審核通過，碳費可調降為每噸碳50元或100元。

台灣氣候行動網絡、環境權保障基金會等環保團體今天舉辦「從紙上到路上：氣候法3週年的回顧與展望」論壇。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀會中表示，環境部長彭啓明曾提到，若是3年前沒能讓氣候法上路，時至今日可能更難推動。

蔡玲儀補充，近年包括俄烏戰爭、歐盟的碳邊境調整機制，以及美國總統川普對氣候政策調整等，都會影響到企業投入氣候變遷的態度，所以才會感慨還好3年前有通過，也讓碳費機制上路。

蔡玲儀指出，目前初估今年碳費總收入約45億元，不過實際收入仍視排碳大戶年排放量、自主減量計畫審查情形及高破洩漏風險事業確認後而定；估算支出約40.5億元，

碳費用途主要包含5大方向，蔡玲儀說明，如環境部氣候變遷署業務推動；補助減碳技術及地方溫室氣體減量；氣候變遷調適協調、研擬及推動事項；執行公正轉型相關工作；最後是辦理淨零轉型貸款利息補貼、信用保證或其他有關事項。

蔡玲儀補充，後續會訂定碳費補助辦法，不會是所有案子都給予補助；而去年財劃法修正，地方政府會有更多的財源，因此希望地方能分擔更多的減碳工作。

蔡玲儀告訴中央社記者，舉例而言，假設地方要執行運輸部門的減碳，如北北基桃在T-Pass就有其他經費挹注，在補助不重複的前題下，會做一個梳理；大原則補助會採競爭型，只是說競爭型要比什麼，這需要確實討論。

蔡玲儀說，今年5月底會收到第一筆碳費，也會持續討論補助辦法的細節，目前尚無草案出爐期程。